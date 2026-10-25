Ο Ινιάκι Πένια για το clasico: Η Μπαρτσελόνα μπορεί να μετατρέψει το παιχνίδι σε κόλαση για τη Ρεάλ

Από την Ελλάδα θα παρακολουθήσει αυτή τη φορά το clasico ο Ινιάκι Πένια, ο οποίος, έπειτα από 14 χρόνια στην Μπαρτσελόνα και 45 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, συνεχίζει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός τερματοφύλακας έδωσε προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα για την αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Κυριακής στο Καμπ Νου, μιλώντας στην «AS».

Η άποψη του Πένια για το μεγάλο ντέρμπι

Ο Ινιάκι Πένια εξέφρασε την επιθυμία του να δει τους «Μπλαουγκράνα» να επικρατούν της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο πρώην τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, με την οποία είχε 45 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα κατά τη διάρκεια των 14 ετών που βρισκόταν στον σύλλογο, πιστεύει ότι η αγωνιστική κατάσταση της Μπαρτσελόνα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Επιπλέον, τόνισε ότι η ατμόσφαιρα του «Καμπ Νου» μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τους φιλοξενούμενους. Ο Πένια, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, θα παρακολουθήσει το μεγάλο ισπανικό ντέρμπι από την Ελλάδα.

Η πρόταση για ξένους διαιτητές

Με αφορμή την εμπειρία του από το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ινιάκι Πένια τάχθηκε υπέρ της παρουσίας ξένων διαιτητών στο μεγάλο ισπανικό ντέρμπι. Όπως δήλωσε, «δεν το είχα σκεφτεί μέχρι να το ζήσω από κοντά, αλλά τώρα πιστεύω πως θα ήταν καλό».

Ο Ισπανός τερματοφύλακας θεωρεί ότι η επιλογή αυτή έχει λογική, καθώς οι ξένοι διαιτητές βρίσκονται «έξω από το περιβάλλον των δύο ομάδων». Πρόσθεσε πως τους θεωρεί «καλή πρωτοβουλία» και πως θα ήταν «καλό να ορίζονται ξένοι διαιτητές σε ένα clasico».

Σύμφωνα με τον Πένια, οι ξένοι διαιτητές είναι συνηθισμένοι να διευθύνουν ευρωπαϊκά παιχνίδια υψηλού επιπέδου, γεγονός που βοηθά στην αποφυγή υποψιών. Επίσης, υποστήριξε ότι «στα μάτια των οπαδών αποφορτίζεται η εικόνα τους από όσα μπορεί να υποψιάζεται ή να σκέφτεται κάποιος πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι».

Ανάμνηση από προηγούμενο clasico

Ο Ινιάκι Πένια αναφέρθηκε και στην ήττα με 4-1 στο πρώτο του clasico, το οποίο διεξήχθη στο Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας. Περιέγραψε την αναμέτρηση λέγοντας ότι «ξεκίνησαν με δύο γρήγορα γκολ και δυσκολευτήκαμε πολύ».

«Ήταν δύσκολο να το διαχειριστούμε, αλλά έπρεπε να το αποδεχθούμε. Ήταν ένα σκληρό αποτέλεσμα», συμπλήρωσε. Ο τερματοφύλακας θυμήθηκε ότι γνώριζαν πως παίκτες όπως ο Βινίσιους ή ο Μπέλιγχαμ μπορούσαν να χτυπήσουν την άμυνα στην πλάτη της, και εκείνη την ημέρα «γνωρίσαμε την πικρή πλευρά αυτών των τόσο έντονων αναμετρήσεων».

Η απουσία του Βινίσιους και η ατμόσφαιρα

Σχετικά με το αν η απουσία του Βινίσιους θα επηρεάσει την ατμόσφαιρα του clasico, ο Ινιάκι Πένια εξέφρασε την άποψη ότι δεν το πιστεύει. Τόνισε πως «ένα clasico είναι πάντα το ίδιο, ανεξάρτητα από το ποιος παίζει».

Κατά τη γνώμη του, η απουσία ενός συγκεκριμένου παίκτη δεν θα επηρεάσει τη συνολική ένταση και τη σημασία της αναμέτρησης μεταξύ των δύο μεγάλων αντιπάλων.

Με πληροφορίες από: Athletiko