Ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό στην Ιορδανία: Επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στην Ιορδανία, μετά την αιματηρή ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή σε ελληνορθόδοξο ναό στην πόλη Καράκ. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό σαράντα. Η επίθεση, η οποία προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, αποδίδεται από τις αρχές του Αμμάν σε εξτρεμιστική ιδεολογία.

Η στιγμή της επίθεσης

Η πολύνεκρη επίθεση εκτυλίχθηκε στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Καράκ. Η Καράκ απέχει περίπου 180 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Αμμάν. Η επίθεση σημειώθηκε συγκεκριμένα στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ, κατά τη διάρκεια κηδείας. Εκείνη τη στιγμή, στον ναό παρευρίσκονταν μεταξύ 150 και 200 ατόμων.

Οι δράστες, οι οποίοι ήταν τουλάχιστον δύο στον αριθμό, εισέβαλαν στον χώρο της εκκλησίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μαζί τους φαίνεται πως ήταν και ένα τρίτο άτομο. Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως κατά των παρισταμένων, προκαλώντας πανικό και χάος. Οι πυροβολισμοί διήρκεσαν για περίπου πέντε λεπτά, πριν οι δράστες τραπούν σε φυγή.

Ο τραγικός απολογισμός και η ιατρική περίθαλψη

Ο υπουργός Υγείας της Ιορδανίας, Ιμπραχίμ Μπντούρ, επιβεβαίωσε τον τραγικό απολογισμό των επτά νεκρών. Δύο από τα θύματα κατέληξαν στο Δημόσιο Νοσοκομείο του Καράκ, ενώ οι υπόλοιποι πέντε έχασαν τη ζωή τους στο στρατιωτικό νοσοκομείο της περιοχής. Παράλληλα, σαράντα άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν άμεσα σε κρατικές και στρατιωτικές δομές υγείας.

Από τους τραυματίες, δεκατέσσερις αναζήτησαν φροντίδα στο Δημόσιο Νοσοκομείο του Καράκ, ενώ είκοσι έξι μεταφέρθηκαν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο «Πρίγκιπας Αλή». Τρεις από τους ασθενείς χρειάστηκε να μεταφερθούν στη συνέχεια στο Ιταλικό Νοσοκομείο για εξειδικευμένη περίθαλψη. Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας των υπολοίπων κρίνεται σταθερή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν χειρουργικές ομάδες από τις Βασιλικές Ιατρικές Υπηρεσίες και το υπουργείο Υγείας, οι οποίες εργάζονται εντατικά για την περίθαλψη όλων των τραυματιών.

Οπτικό υλικό και το ιστορικό της περιοχής

Οπτικό υλικό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης. Σε αυτό το υλικό, διακρίνονται δύο ένοπλοι, οι οποίοι φαίνεται να κρατούν πιστόλια, να πλησιάζουν την εκκλησία και να πυροβολούν. Ένα άλλο βίντεο, από το εσωτερικό της εκκλησίας, δείχνει το πλήθος των πιστών να τρέχει πανικόβλητο σε μια προσπάθεια να σωθεί και να αναζητήσει καταφύγιο. Μάλιστα, σε αυτό το βίντεο, ένας άνθρωπος φαίνεται να πέφτει νεκρός από τα πυρά των δραστών.

Η πόλη Καράκ, με πληθυσμό περίπου 375.000 κατοίκους, φιλοξενεί μια μεγάλη χριστιανική κοινότητα. Παρόλο που οι βίαιες επιθέσεις αυτού του τύπου δεν είναι συχνές στην Ιορδανία, έχουν καταγραφεί κάποιες αιματηρές επιθέσεις στο παρελθόν. Το πρόσφατο περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και έχει οδηγήσει σε διεθνή καταδίκη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos