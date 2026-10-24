Ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου προφυλακίστηκε ομόφωνα, μετά από εννέα ώρες απολογίας ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, σχετικά με την υπόθεση των στημένων παιχνιδιών στο μπάσκετ, γνωστή ως «Basketgate». Η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση ελήφθη αφού ο ίδιος επιχείρησε να τεκμηριώσει την προέλευση των 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στην κατοικία του, αρνούμενος παράλληλα τις κατηγορίες που περιγράφονται στη δικογραφία.

Η προσωρινή κράτηση και οι επόμενες απολογίες

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου ήταν ομόφωνη, με τον πρώην διαιτητή να βρίσκεται πλέον υπό κράτηση στη ΓΑΔΑ. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, κατέθεσε ένα αναλυτικό, πολυσέλιδο υπόμνημα, στο οποίο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του για την υπόθεση, προσπαθώντας να απαντήσει στις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Ο πρώτος κύκλος απολογιών των έξι κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση του Παπαπέτρου. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με τις απολογίες άλλων εμπλεκομένων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή και τη Δευτέρα. Μεταξύ αυτών που θα απολογηθούν είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης.

Τα 820.000 ευρώ και οι ισχυρισμοί του πρώην διαιτητή

Στο επίκεντρο της ανακριτικής διαδικασίας βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά, το οποίο είχε εντοπιστεί στο σπίτι του Πέτρου Παπαπέτρου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά αποτελούσαν μέρος των αποταμιεύσεών του, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή σε χειραγώγηση αγώνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην διαιτητής παρουσίασε στοιχεία με τα οποία επιχείρησε να αποδείξει ότι τα συνολικά του έσοδα κατά την περίοδο 2001-2026 έφτασαν περίπου το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρήματα συγκεντρώθηκαν από διάφορες πηγές, όπως η ενασχόλησή του με τη διαιτησία, η επαγγελματική του θέση ως στελέχους σε δασαρχείο, αλλά και τα εισοδήματα της οικογένειάς του.

Επικαλέστηκε επίσης το γεγονός ότι διαμένει σε δική του κατοικία στην Κατερίνη και ότι οι προσωπικές του ανάγκες δεν συνεπάγονται αυξημένα έξοδα. Όπως φέρεται να ανέφερε, συνήθιζε να κρατά μετρητά στο σπίτι του αντί να διατηρεί το σύνολο των αποταμιεύσεών του σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Κατά την εκδοχή που παρουσίασε, το ποσό είχε συγκεντρωθεί σταδιακά, μέσα από αναλήψεις χρημάτων από τα εισοδήματά του σε βάθος χρόνου.

Οι καταγγελίες μαρτύρων και η αντίκρουση

Ο Πέτρος Παπαπέτρου αρνήθηκε τις καταγγελίες μάρτυρα, ο οποίος φέρεται να τον έχει εμπλέξει σε τέσσερα περιστατικά δωροδοκίας, τα οποία συνδέονται με διαφορετικές συναντήσεις. Κατά την απολογία του, φέρεται να αμφισβήτησε την αξιοπιστία του συγκεκριμένου προσώπου.

Υποστήριξε ότι σε δύο από τις αναφερόμενες περιπτώσεις δεν βρισκόταν καν στο σημείο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις. Αναφορικά με τα άλλα δύο περιστατικά, αρνήθηκε ότι είχε εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Οι συγκεκριμένες θέσεις εντάσσονται στη συνολική υπερασπιστική γραμμή που παρουσίασε ενώπιον του ανακριτή.

Νέες διαστάσεις με προστατευόμενους μάρτυρες

Η έρευνα για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ λαμβάνει νέες διαστάσεις, καθώς οι καταθέσεις δύο προστατευόμενων μαρτύρων περιλαμβάνουν σοβαρές καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διαιτησία, χρηματικές συναλλαγές και προσπάθειες επηρεασμού αγωνιστικών αποτελεσμάτων. Στο επίκεντρο της ανακριτικής διαδικασίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι καταθέσεις που αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, τον συνεργάτη του Γιώργο Μαυραγάνη και διαιτητές που φέρονται να είχαν εμπλοκή σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η κατάθεση του επιχειρηματία Βαγγέλη Τσάπα, ο οποίος αποκάλυψε ότι είναι ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η γνωριμία του με τον Βαγγέλη Λιόλιο ξεκίνησε το 2015, όταν ο τελευταίος βρισκόταν στην ηγεσία του Προμηθέα Πατρών. Ο μάρτυρας περιέγραψε διαδοχικές συναντήσεις και συνομιλίες, κατά τις οποίες, όπως υποστήριξε, συζητήθηκε το ενδεχόμενο να διευκολυνθεί η άνοδος του Προμηθέα στην Α1 κατηγορία.

Ο Τσάπας ισχυρίστηκε ότι, ενόψει κρίσιμων αγώνων των πλέι οφ, υπήρξε συνεννόηση με παράγοντα αντίπαλης ομάδας ώστε να μην προβληθεί αντίσταση στην προσπάθεια του Προμηθέα. Κατά την κατάθεσή του, ο ίδιος αρνήθηκε να ζητήσει από τους παίκτες του να χάσουν αγώνες, επιμένοντας ότι η ομάδα του θα αγωνιζόταν κανονικά.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, στις συζητήσεις που ακολούθησαν τέθηκε ζήτημα καταβολής χρημάτων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι συμφωνήθηκε να λάβει 100.000 ευρώ, εφόσον παραιτούνταν από την άνοδο κατηγορίας, ενώ απέδωσε στον Λιόλιο πρόταση για διαφορετικό οικονομικό διακανονισμό, η οποία, σύμφωνα με την κατάθεσή του, θα περιλάμβανε και συγκεκριμένη εξέλιξη των αγώνων.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι τελικά η ομάδα του εξασφάλισε αγωνιστικά την άνοδο, αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκε από αυτήν. Όπως ισχυρίστηκε, στις 20 Ιουνίου 2016 παρέλαβε 100.000 ευρώ σε μετρητά από τρίτο πρόσωπο, σε γραφεία εταιρείας καφέ στην περιοχή της Κηφισίας. Σύμφωνα με την περιγραφή του, τα χρήματα βρίσκονταν μέσα σε σακούλα και ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Πρόκειται για έναν από τους κεντρικούς ισχυρισμούς της κατάθεσης, ο οποίος χρήζει αξιολόγησης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki