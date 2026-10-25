Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε Ηλεία και Αχαΐα

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή περίπου στις 7:30 το πρωί σε αρκετές περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας. Η δόνηση, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 21 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ζακύνθου. Μια άλλη μέτρηση, αυτή του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ανέφερε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ, με επίκεντρο σε απόσταση 29 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά από την Αμαλιάδα.

Η πρώτη καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Η σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή περί τις 7:30 το πρωί καταγράφηκε από τα όργανα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου, μέσω της αυτόματης λύσης τους, προχώρησαν στην πρώτη εκτίμηση των χαρακτηριστικών του σεισμού, παρέχοντας άμεσα πληροφορίες για το συμβάν.

Σύμφωνα με αυτή την αρχική μέτρηση, το μέγεθος της σεισμικής δόνησης προσδιορίστηκε στους 4,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε με ακρίβεια στη θαλάσσια περιοχή, σε απόσταση 21 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά του νησιού της Ζακύνθου, υποδεικνύοντας μια εστίαση στον υποθαλάσσιο χώρο του Ιονίου Πελάγους.

Η εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου

Παράλληλα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, υπήρξε και μια δεύτερη ανεξάρτητη μέτρηση από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Αυτή η μέτρηση παρείχε μια ελαφρώς διαφορετική εκτίμηση τόσο για το μέγεθος όσο και για τη γεωγραφική θέση του επίκεντρου της δόνησης.

Ειδικότερα, τα δεδομένα του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου έδειξαν ότι η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο, βάσει αυτής της μέτρησης, προσδιορίστηκε σε απόσταση 29 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά από την πόλη της Αμαλιάδας, τοποθετώντας το επίσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου.

Η αισθητότητα της δόνησης σε Ηλεία και Αχαΐα

Η σεισμική δόνηση, ανεξαρτήτως των μικρών διαφορών στις μετρήσεις των δύο σεισμολογικών κέντρων, έγινε ευρέως αισθητή σε δύο σημαντικές περιφερειακές ενότητες της δυτικής Ελλάδας. Οι κάτοικοι της Ηλείας ένιωσαν τη δόνηση, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί, προκαλώντας την προσοχή τους.

Εκτός από την Ηλεία, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές του νομού Αχαΐας. Η αισθητότητα της δόνησης σε αυτές τις δύο περιοχές υπογραμμίζει την έκταση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων και την εγγύτητα του επίκεντρου στις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου.

Το γεωγραφικό στίγμα των επικέντρων

Οι δύο διαφορετικές μετρήσεις παρείχαν συγκεκριμένες γεωγραφικές αναφορές για το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, οι οποίες αν και διαφέρουν ελαφρώς, τοποθετούν το φαινόμενο στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια ζώνη. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προσδιόρισε το επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή, 21 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ζακύνθου.

Αυτή η θέση υποδηλώνει μια εστίαση κοντά στο νησί της Ζακύνθου, σε μια περιοχή με γνωστή σεισμική δραστηριότητα. Η μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, από την άλλη πλευρά, τοποθέτησε το επίκεντρο 29 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αμαλιάδας, φέρνοντας το γεωγραφικό στίγμα πιο κοντά στις ακτές της Ηλείας. Και οι δύο εκτιμήσεις υποδεικνύουν ένα υποθαλάσσιο επίκεντρο στην περιοχή μεταξύ των Ιονίων Νήσων και της δυτικής Πελοποννήσου.

Με πληροφορίες από: News.gr