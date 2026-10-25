Δύο συλλήψεις και εννέα προσαγωγές για επεισόδια στα Εξάρχεια

Μικροεπεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στα Εξάρχεια, οδηγώντας σε δύο συλλήψεις και εννέα προσαγωγές. Ομάδα ατόμων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και επιτέθηκε με πέτρες σε πυροσβέστες που έσπευσαν να σβήσουν τις φλόγες. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων οδήγησε στον περιορισμό των εντάσεων και στην προσαγωγή υπόπτων.

Τα γεγονότα που προηγήθηκαν

Περίπου στις 2 τα ξημερώματα, μια ομάδα αποτελούμενη από περίπου 10 άτομα κινήθηκε στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, τα άτομα αυτά έβαλαν φωτιά σε δύο κάδους απορριμμάτων. Η ενέργεια αυτή εκδηλώθηκε συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Κωλέττη, σηματοδοτώντας την έναρξη των επεισοδίων.

Η φωτιά στους κάδους προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει στο σημείο για την κατάσβεση. Ωστόσο, η άφιξη των πυροσβεστών δεν κύλησε ομαλά, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με την επίθεση της ομάδας που είχε προκαλέσει τις πυρκαγιές, γεγονός που κλιμάκωσε την κατάσταση.

Επίθεση κατά των πυροσβεστών

Μόλις τα οχήματα της Πυροσβεστικής έφτασαν στην οδό Μπενάκη και Κωλέττη, οι πυροσβέστες που αποβιβάστηκαν για να επέμβουν δέχθηκαν επίθεση. Η ομάδα των περίπου 10 ατόμων χρησιμοποίησε πέτρες, εκτοξεύοντάς τες προς το προσωπικό και τα μέσα της Πυροσβεστικής, στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν το έργο της κατάσβεσης των φλεγόμενων κάδων.

Η επίθεση αυτή δημιούργησε ένα κλίμα έντασης και δυσχέρειας για τους πυροσβέστες, οι οποίοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις φλόγες αλλά και την εχθρική στάση της ομάδας. Η κατάσταση αυτή κατέστησε αναγκαία την άμεση παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων για την αποκατάσταση της τάξης και την προστασία των πυροσβεστών.

Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων

Μετά την επίθεση στους πυροσβέστες, διμοιρία των Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης (ΜΑΤ) έσπευσε στο σημείο των επεισοδίων. Οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν άμεσα, προκειμένου να απομακρύνουν την ομάδα των ατόμων που προκαλούσε τις εντάσεις και επιτίθετο στο προσωπικό της Πυροσβεστικής, θέτοντας τέλος στην άμεση απειλή.

Η επέμβαση των ΜΑΤ είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση της κύριας ομάδας από το σημείο της φωτιάς. Ωστόσο, μικρότερες εντάσεις και αναταραχές συνέχισαν να σημειώνονται για κάποιο χρονικό διάστημα στους γύρω δρόμους των Εξαρχείων, υποδεικνύοντας μια διάχυση της αρχικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή, πριν η κατάσταση ομαλοποιηθεί πλήρως.

Συλλήψεις και προσαγωγές ατόμων

Στον απόηχο των επεισοδίων, οι αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες ενέργειες για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των εμπλεκόμενων ατόμων. Συγκεκριμένα, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε δύο συλλήψεις. Οι συλληφθέντες είναι ένας 18χρονος και ένας 14χρονος, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω, σύμφωνα με τη διαδικασία.

Πέραν των δύο συλλήψεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν και σε εννέα προσαγωγές ατόμων. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων και περαιτέρω διερεύνηση της συμμετοχής τους στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στα Εξάρχεια, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι υλικές ζημιές από τα επεισόδια

Από τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην περιοχή των Εξαρχείων, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Συνολικά, έξι κάδοι απορριμμάτων υπέστησαν φθορές, οι οποίοι είτε κάηκαν είτε καταστράφηκαν από τις ενέργειες της ομάδας που προκάλεσε τα επεισόδια. Οι φθορές αυτές αποτελούν ένα από τα απτά αποτελέσματα των εντάσεων που εκδηλώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, επιβαρύνοντας το αστικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki