Οι διαφορετικές εργασιακές εβδομάδες ανά τον κόσμο: Από το «σπαστό» διήμερο στο μόνιμο τριήμερο

Για την πλειονότητα των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο, το Σαββατοκύριακο είναι συνώνυμο με την ξεκούραση και την παύση από τις εργασιακές υποχρεώσεις. Ωστόσο, αυτός ο καθιερωμένος κανόνας δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλες τις χώρες του κόσμου. Υπάρχουν αρκετά κράτη που έχουν υιοθετήσει διαφορετικές εργασιακές εβδομάδες, με ημέρες αργίας που αποκλίνουν από το συνηθισμένο Σάββατο και Κυριακή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χώρες έχουν θεσπίσει την Παρασκευή και το Σάββατο ως τις εβδομαδιαίες ημέρες αργίας, ενώ άλλες εφαρμόζουν εντελώς εναλλακτικά προγράμματα. Αυτές οι διαφοροποιήσεις περιλαμβάνουν από «σπαστά» Σαββατοκύριακα μέχρι και τη θέσπιση μόνιμων τριήμερων αδειών, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία των εργασιακών πρακτικών διεθνώς.

Εναλλακτικά προγράμματα εργασίας σε διάφορες χώρες

Οι εργασιακές εβδομάδες διαφέρουν σημαντικά σε αρκετές χώρες του κόσμου, με την πόλη με το σταθερό τριήμερο και το «σπαστό» διήμερο του Μπρούνεϊ να αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αυτές οι αποκλίσεις από τον βασικό κανόνα των συνεχόμενων ημερών αργίας είναι αρκετά συχνές σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ειδικότερα, στη Μέση Ανατολή και την Ασία, η εργασιακή εβδομάδα προσαρμόζεται συχνά με βάση τις θρησκευτικές και οικονομικές ανάγκες κάθε χώρας. Αυτή η προσαρμογή οδηγεί σε διαφορετικά μοντέλα εργασίας και ξεκούρασης, τα οποία μπορεί να εκπλήξουν όσους είναι εξοικειωμένοι με το δυτικό πρότυπο.

Το «σπαστό» Σαββατοκύριακο του Μπρούνεϊ

Ενώ οι περισσότερες χώρες ορίζουν συνεχόμενες ημέρες ξεκούρασης για τους εργαζομένους τους, στο Μπρούνεϊ εφαρμόζεται ένα διαφορετικό σύστημα, τουλάχιστον για τους δημόσιους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, οι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη και στη συνέχεια το Σάββατο, διαμορφώνοντας ένα ασυνήθιστο πρόγραμμα.

Οι ημέρες αδείας τους είναι η Παρασκευή και η Κυριακή, δημιουργώντας έτσι ένα «σπαστό» πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στον ιδιωτικό τομέα του Μπρούνεϊ, οι ρυθμίσεις και οι ημέρες αργίας ενδέχεται να διαφέρουν, προσφέροντας πιθανώς μεγαλύτερη ευελιξία ή διαφορετικές δομές εργασίας.

Η περίπτωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι ακολουθούν το δυτικό μοντέλο όσον αφορά τις ημέρες αργίας. Αυτό σημαίνει ότι οι ημέρες ξεκούρασης για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους είναι το Σάββατο και η Κυριακή, ευθυγραμμίζοντας το πρόγραμμά τους με αυτό πολλών χωρών της Δύσης.

Η υιοθέτηση αυτού του μοντέλου από τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους δείχνει μια τάση προς την εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα εργασίας, παρά τις θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Ωστόσο, υπάρχουν και εξαιρέσεις εντός των Εμιράτων, όπως αποδεικνύει η περίπτωση της Σάρτζα.

Το μόνιμο τριήμερο στη Σάρτζα

Το εμιράτο της Σάρτζα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα στην προσαρμογή των εργασιακών εβδομάδων. Από τον Ιανουάριο του 2022, οι δημόσιοι υπάλληλοι στη Σάρτζα εργάζονται μόνο από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, θεσπίζοντας ένα πιο σύντομο εργασιακό πρόγραμμα.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης, οι δημόσιοι υπάλληλοι της Σάρτζα απολαμβάνουν ένα μόνιμο τριήμερο ξεκούρασης κάθε εβδομάδα. Αυτό το τριήμερο περιλαμβάνει την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, προσφέροντας μια εκτεταμένη περίοδο ανάπαυσης και ελεύθερου χρόνου στους εργαζομένους του δημόσιου τομέα του εμιράτου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta