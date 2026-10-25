Νέα αποκάλυψη: Ο Γιώργος Μαυραγάνης εμφανίζεται και στα Paradise Papers

Νέα δεδομένα αναφορικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ, έρχονται στο φως. Όπως προκύπτει, ο Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος είναι στενός φίλος του Βαγγέλη Λιόλιου και διατηρούσε μαζί του στενή επαγγελματική σχέση, εμφανίζεται και στα Paradise Papers ως μέτοχος σε εταιρεία με έδρα τη Μάλτα. Η αποκάλυψη αυτή θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική και προκαλεί έντονα ερωτήματα σχετικά με την πραγματική δραστηριότητα της συγκεκριμένης εταιρείας, καθώς και τις επιχειρηματικές σχέσεις που εξυπηρετούσε.

Η εμφάνιση στα Paradise Papers και η ταυτοποίηση

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα offshoreleaks.icij.org, η οποία δημοσιεύει πληροφορίες για υπεράκτιες εταιρείες, το όνομα του Γιώργου Μαυραγάνη συμπεριλαμβάνεται στην περίφημη λίστα των Paradise Papers. Το γεγονός ότι το όνομα «Γιώργος Μαυραγάνης» που εμφανίζεται στα Paradise Papers αφορά το πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση του ελληνικού μπάσκετ, προκύπτει από μια δηλωμένη διεύθυνση στο Βέλο Κορινθίας που συνδέεται με τον ίδιο.

Την ίδια ακριβώς διεύθυνση είχε δηλώσει ο -συλληφθείς πλέον- Γιώργος Μαυραγάνης ως έδρα κατοικίας και σε τροποποίηση καταστατικού της ελληνικής εταιρείας «G.A.N. Αφοί Μαυραγάνη Ο.Ε.», στην οποία είναι γνωστό πως συμμετέχει. Βάσει πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η εταιρεία «G.A.N. Αφοί Μαυραγάνη Ο.Ε.» λειτουργεί καταστήματα franchise της αλυσίδας Coffee Island, στην οποία συμμετέχει ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Οι διασυνδέσεις με τη Ludus Limited στη Μάλτα

Πέρα από τη διεύθυνση στο Βέλο Κορινθίας, τα αρχεία των Paradise Papers δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαυραγάνης συνδέεται και με τη μαλτέζικη εταιρεία Ludus Limited. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ο Γιώργος Μαυραγάνης φέρεται να είναι μέτοχος στη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2013. Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εταιρείας παραμένει άγνωστο.

Παράλληλα, η εταιρεία Ludus εμφανίζεται να συνδέεται με μια συγκεκριμένη διεύθυνση στη Μάλτα. Με την ίδια διεύθυνση εμφανίζεται επίσης σύνδεση πληθώρας άλλων εταιρειών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στα Paradise Papers. Τα ονόματα ορισμένων από αυτές τις εταιρείες υποδηλώνουν ότι έχουν ως αντικείμενο τον τζόγο.

Ο ρόλος του πρώην μπασκετμπολίστα

Στα ίδια αρχεία των Paradise Papers, πέρα από τον Γιώργο Μαυραγάνη, εμφανίζεται και ένα ακόμη πρόσωπο ελληνικής καταγωγής να συνδέεται με την Ludus Limited. Πρόκειται για έναν πρώην μπασκετμπολίστα, ο οποίος φέρεται να ήταν μέτοχος, διευθυντής και γραμματέας στην εν λόγω μαλτέζικη εταιρεία. Το όνομα του πρώην μπασκετμπολίστα, το οποίο εμφανίζεται να συνδέεται με τον Γιώργο Μαυραγάνη στα Paradise Papers, προκύπτει ότι έχει ενεργή επιχειρηματική παρουσία και στην Ελλάδα. Αυτό επιβεβαιώνεται από στοιχεία που προκύπτουν από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Οι επιχειρηματικές σχέσεις και τα ερωτήματα

Ο Γιώργος Μαυραγάνης, εκτός από στενός φίλος και συνέταιρος του Βαγγέλη Λιόλιου, διακρίνεται σε πληθώρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η στενή επαγγελματική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, σε συνδυασμό με τις νέες αποκαλύψεις από τα Paradise Papers, δημιουργεί ένα πλαίσιο που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το εύρος και τη φύση των επιχειρηματικών τους δεσμών και των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis