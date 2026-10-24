Το παράξενο πέναλτι του Ιβάν Τόνεϊ που έγινε viral

Ο Ιβάν Τόνεϊ, ο Άγγλος επιθετικός που συνεχίζει την ποδοσφαιρική του πορεία στη Σαουδική Αραβία, έχει γίνει τις τελευταίες ώρες το επίκεντρο της προσοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αιτία είναι μια εξαιρετικά περίεργη εκτέλεση πέναλτι που πραγματοποίησε σε πρόσφατο αγώνα, η οποία γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ο 30χρονος στράικερ της Αλ Αχλί κατάφερε να προκαλέσει την έκπληξη συμπαικτών, αντιπάλων, αλλά και του διαιτητή, με τον ασυνήθιστο τρόπο που επέλεξε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με το βίντεο της στιγμής να αναπαράγεται συνεχώς.

Η ασυνήθιστη εκτέλεση που προκάλεσε αίσθηση

Το περιστατικό που έκανε τον Ιβάν Τόνεϊ viral συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αλ Αχλί με την Αλ Καλιτζ, όπου η ομάδα του επικράτησε με σκορ 4-1. Ο Άγγλος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση ενός πέναλτι, αλλά ο τρόπος που το πραγματοποίησε ήταν κάθε άλλο παρά συνηθισμένος.

Συγκεκριμένα, ο Τόνεϊ έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα και αμέσως μετά το σφύριγμα του διαιτητή, σούταρε δίχως να πάρει φόρα. Αυτή η απρόσμενη κίνηση αιφνιδίασε τους πάντες στο γήπεδο, από τους συμπαίκτες του μέχρι τους αντιπάλους και τον ίδιο τον διαιτητή, κάνοντας την εκτέλεση να ξεχωρίσει και να συζητηθεί έντονα.

Η πορεία του Ιβάν Τόνεϊ στην Σαουδική Αραβία

Ο Ιβάν Τόνεϊ άφησε πίσω του την Μπρέντφορντ το 2024, επιλέγοντας να συνεχίσει την καριέρα του στη Saudi Pro League, όπου αγωνίζεται με τη φανέλα της Αλ Αχλί. Η μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο για τον Άγγλο επιθετικό, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε ξεχωρίσει στην πατρίδα του.

Στην πορεία του στην Ασία, ο Τόνεϊ έχει ήδη καταφέρει να προσθέσει στο παλμαρέ του σημαντικούς τίτλους, έχοντας κατακτήσει δύο Ασιατικά Champions League και ένα Σούπερ Καπ. Οι επιδόσεις του είναι εντυπωσιακές, καθώς σε 106 συμμετοχές έχει σημειώσει 85 γκολ και έχει μοιράσει 19 ασίστ, αποδεικνύοντας την αξία του στο πρωτάθλημα.

Ο Άγγλος στράικερ που ξεχωρίζει

Ο Ιβάν Τόνεϊ, στα 30 του χρόνια, θεωρείται ένας από τους Άγγλους επιθετικούς που άφησαν το στίγμα τους τα προηγούμενα χρόνια, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει το «μεγάλο βήμα» στην καριέρα του σε κάποιο από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ωστόσο, η παρουσία του στη Σαουδική Αραβία είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη.

Το τελευταίο του «τεμάχιο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, δηλαδή το γκολ από το παράξενο πέναλτι, έχει προσελκύσει την προσοχή παγκοσμίως, αναδεικνύοντας ξανά το όνομά του. Η εκτέλεση αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του απρόβλεπτου που μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Η εκτέλεση του πέναλτι από τον Ιβάν Τόνεϊ έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού σε διεθνές επίπεδο, με το βίντεο να αναπαράγεται σε αθλητικές ιστοσελίδες και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την έκπληξή τους για τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο ο παίκτης επέλεξε να σουτάρει.

Ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που συνοδεύει την αναπαραγωγή του βίντεο αναφέρει: «Ivan Toney with the strangest penalty kick technique I have ever seen». Αυτό το σχόλιο συνοψίζει την γενική αίσθηση που προκάλεσε η κίνηση του Τόνεϊ, καθιστώντας το πέναλτι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα των τελευταίων ημερών στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta