Κύκλωμα φοροδιαφυγής σε καταστήματα Pizza Fan: Τα «κεράσματα» των 5.000 ευρώ και οι διάλογοι

Ένα φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής, που συνδέεται με καταστήματα franchise της Pizza Fan, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας των Αρχών, αποκαλύπτοντας έναν μηχανισμό όπου παραγγελίες εμφανίζονταν στο σύστημα ως «κεράσματα». Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μην εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις, με τις εισπράξεις να ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ την ημέρα. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες από τον «κοριό» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων φέρνουν στο φως λεπτομέρειες για τη δράση της φερόμενης οργάνωσης, τη διακίνηση μετρητών και τις υποτιθέμενες διασυνδέσεις με πρόσωπα στην ΑΑΔΕ.

Ο μηχανισμός των «κερασμάτων»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνθρωπος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα έδινε το σύνθημα με τη φράση «Τα κεράσματα ποτέ δεν είναι αρκετά». Η επιλογή «κέρασμα» χρησιμοποιούνταν για την καταχώριση παραγγελιών, χωρίς την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών. Με αυτόν τον τρόπο, χρήματα από συναλλαγές δεν εμφανίζονταν ως δηλωμένα έσοδα, όπως προκύπτει από τα ευρήματα που εξετάζουν οι Αρχές.

Αδήλωτα έσοδα και ανησυχία

Οι αποκαλύψεις για τη φερόμενη δράση του κυκλώματος περιλαμβάνουν αναφορές σε εισπράξεις χιλιάδων ευρώ ημερησίως. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παραγγελίες που φέρονται να καταχωρίζονταν ως «κεράσματα» αντιστοιχούσαν σε ποσά έως και 5.000 ευρώ την ημέρα. Παράλληλα, τα αδήλωτα έσοδα φέρονται να σημείωσαν σημαντική αύξηση μέσα σε έναν μήνα, κατά 135%, ανεβαίνοντας από τις 62.000 ευρώ στις 146.000 ευρώ. Η αύξηση των ποσών που φέρονται να διακινούνταν μέσω αυτού του μηχανισμού προκάλεσε ανησυχία σε εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως αποτυπώνεται στις καταγεγραμμένες συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 14 Σεπτεμβρίου, ένας από τους κατηγορουμένους φέρεται να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Έχουν ανοίξει τα κεράσματα τους τελευταίους μήνες», αναφερόμενος στην κλιμάκωση της συγκεκριμένης πρακτικής.

Η διακίνηση των μετρητών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που αφορούν τη διακίνηση των χρημάτων που φέρονται να προέρχονταν από αυτές τις συναλλαγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης συζητούσαν για συνάντηση σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Αττικής. Εκεί, φέρεται να επρόκειτο να μοιραστούν τα μετρητά που είχαν συγκεντρωθεί από τα «κεράσματα». Ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να λέει στην καταγεγραμμένη συνομιλία: «Θα έρθω με το αυτοκίνητο, δεν θέλω να είμαι εκτεθειμένος με μηχανάκι, θα έχω πολλά χρήματα πάνω μου», υποδεικνύοντας την ανάγκη για διακριτική μεταφορά των χρημάτων.

Φερόμενες διασυνδέσεις με ελεγκτικές υπηρεσίες

Παράλληλα, η έρευνα του Ελληνικού FBI καταδεικνύει ότι ο φερόμενος ως αρχηγός εμφανιζόταν να επικαλείται διασυνδέσεις σε ελεγκτικές υπηρεσίες. Σε συνομιλίες του, φέρεται να αναφερόταν σε «φίλους στην ΑΑΔΕ», οι οποίοι, όπως υποστήριζε, τον είχαν ενημερώσει για καταγγελίες σε βάρος της εταιρείας. Επίσης, φέρεται να είχε πληροφορίες για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν φορολογικοί έλεγχοι. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζουν οι Αρχές, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr