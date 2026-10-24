Η Νέα Δημοκρατία σε επιχείρηση συσπείρωσης με περιοδείες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σε έναν νέο κύκλο περιοδειών σε όλη τη χώρα προχωρά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης συσπείρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στα Βριλήσσια, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, το ενδιαφέρον του στρέφεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα. Ο σχεδιασμός αυτός εντάσσεται στην προεκλογική περίοδο, με στόχο την ενίσχυση της «γαλάζιας» παράταξης.

Ο σχεδιασμός των περιοδειών ενόψει εκλογών

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, με ορισμένες εξ αυτών να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά του ακόμα και δύο ή τρεις φορές. Η στρατηγική αυτή εστιάζει σε περιοχές όπου η Νέα Δημοκρατία έχει καταγράψει διαρροές ψηφοφόρων. Οι διαρροές αυτές παρατηρούνται είτε προς άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της παράταξης, είτε προς την «δεξαμενή» των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, μια περιοχή όπου βασικοί «ανταγωνιστές» της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Φωνή Λογικής. Παράλληλα, στο επίκεντρο των περιοδειών βρίσκεται και η Αττική, η οποία αποτελεί την πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας και θεωρείται κρίσιμη για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε χθες, 23 Οκτωβρίου 2026, επίσκεψη στα Βριλήσσια, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής. Για την ερχόμενη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει να βρεθεί στο Κιλκίς, συνεχίζοντας τις επαφές του με την τοπική κοινωνία.

Στις 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου του «ΟΧΙ», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Την αμέσως επόμενη ημέρα, έχει προγραμματιστεί να μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει σε εκδήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Μήνυμα κατά της χαλαρής ψήφου

Από τα Βριλήσσια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε μήνυμα προς τους πολίτες, ζητώντας τους να μην επιλέξουν τη χαλαρή ψήφο στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, τους κάλεσε να τον εμπιστευτούν για μία ακόμη τετραετία στο τιμόνι της χώρας, τονίζοντας τη δέσμευσή του για την πρόοδο της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Μάγος δεν είμαι, θαύματα δεν μπορώ να κάνω, αλλά μπορώ να σας υποσχεθώ ότι έχω την ίδια ενέργεια, την ίδια διάθεση, την ίδια όρεξη από τότε που με εμπιστευτήκατε πρώτη φορά. Με περισσότερη εμπειρία, περισσότερα άσπρα μαλλιά, αλλά την ίδια όρεξη και την ίδια διάθεση να πάμε όλοι μαζί τη χώρα μπροστά, εκεί που της αξίζει. Να κρατήσουμε το σκάφος της πατρίδας ασφαλές και να μπορέσουμε να υποσχεθούμε μια καλύτερη μέρα, ένα καλύτερο αύριο για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα».

Το διακύβευμα της κάλπης και οι προκλήσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το διακύβευμα της κάλπης σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Το διακύβευμα αυτό στηρίζεται στην πολιτική σταθερότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μια τέτοια κυβέρνηση, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα μπορεί να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά το κύμα ακρίβειας που προκαλεί η νέα ενεργειακή κρίση.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά στην εξωτερική πολιτική. Ως τελευταία πρόκληση, υπογράμμισε την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την ελληνική διπλωματία.

Η σημασία της αυτοδυναμίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της αυτοδυναμίας για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Τόνισε πως η αυτοδυναμία αποτελεί πολιτικό μονόδρομο, όχι μόνο για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για τη χώρα συνολικά, εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει στην πορεία που έχει χαράξει.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι οι σημερινές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, με μεγάλες διεθνείς προκλήσεις. Ανέφερε συγκεκριμένα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιφέρεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εμπειρία στη διαχείριση αυτών των θεμάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit