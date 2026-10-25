Ο όμιλος Κοπελούζου συνεργάζεται με την G42 για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα

Ο όμιλος Κοπελούζου επιδιώκει να διευρύνει τη δραστηριότητά του στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης. Για τον σκοπό αυτό, προχώρησε σε συμφωνίες συνεργασίας με δύο εταιρείες του τεχνολογικού ομίλου G42, ο οποίος εδρεύει στο Άμπου Ντάμπι. Στο επίκεντρο των συμφωνιών βρίσκεται η προοπτική δημιουργίας ενός μεγάλου κέντρου υπολογιστικής ισχύος στην Ελλάδα, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίζει εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτές οι εφαρμογές θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών της χώρας.

Η δημιουργία AI Factory στην Ελλάδα

Οι συμφωνίες συνεργασίας αφορούν τη διερεύνηση ανάπτυξης μιας υποδομής τύπου AI Factory στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή των εταιρειών Khazna Data Centers και Core42, αμφότερες μέλη του ομίλου G42.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός κέντρου που θα αποτελέσει κόμβο για την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Το επιχειρηματικό σχέδιο βασίζεται στον συνδυασμό διαφορετικών δραστηριοτήτων και τεχνογνωσίας.

Οι ρόλοι των εμπλεκόμενων φορέων

Ο όμιλος Κοπελούζου φέρνει στο έργο την παρουσία του στον ενεργειακό τομέα και την εκτεταμένη εμπειρία του στην ανάπτυξη μεγάλων υποδομών. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες του ομίλου G42 δραστηριοποιούνται ενεργά στις ψηφιακές τεχνολογίες, προσφέροντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Συγκεκριμένα, η Khazna Data Centers προβλέπεται να αναλάβει την ανάπτυξη των φυσικών εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία των υποδομών που θα φιλοξενούν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων. Παράλληλα, η Core42 θα προσφέρει τις τεχνολογικές λύσεις cloud και την υπολογιστική ισχύ που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το πλαίσιο των συμφωνιών και τα επόμενα βήματα

Οι συμφωνίες υπογράφηκαν στις 22 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού φόρουμ Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι προς το παρόν δεν πρόκειται για οριστική επενδυτική απόφαση.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να καταλήξουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με το μέγεθος του έργου, τη χρηματοδοτική του δομή και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Επιπλέον, θα απαιτηθούν και οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Το ύψος της ενδεχόμενης επένδυσης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Δυνητικοί χρήστες και παράμετροι ανάπτυξης

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει το μελλοντικό κέντρο υπολογιστικής ισχύος απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα δυνητικών χρηστών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται επιχειρήσεις από κρίσιμους τομείς όπως ο τραπεζικός, οι τηλεπικοινωνίες και η ναυτιλία, καθώς και διάφοροι φορείς του Δημοσίου.

Η ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων συνδέεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας, τις υφιστάμενες τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων υπολογιστικών φορτίων. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν καθοριστικά την τελική μορφή και τις προδιαγραφές του σχεδιαζόμενου έργου.

Ευρύτερη συνεργασία της G42 στην Ελλάδα

Η συμφωνία του ομίλου Κοπελούζου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασιών που αναπτύσσει ο όμιλος G42 με ελληνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στο ίδιο πλαίσιο, εταιρείες του εμιρατιανού ομίλου εξετάζουν την εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους τομείς.

Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση, τη διαχείριση των πόλεων και τις επιστήμες υγείας. Ενδεικτικά, η εταιρεία Presight, μέλος του ομίλου G42, σχεδιάζει συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων. Αυτές οι εφαρμογές αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων και την παρακολούθηση δικτύων ύδρευσης, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κρίσιμες λειτουργίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki