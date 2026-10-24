Στις Σέρρες, ο θάνατος του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του την 1η Αυγούστου, μετατράπηκε σε υπόθεση δολοφονίας, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Ο γιος του, Αβραάμ Χατζίδης, ήταν αυτός που αντίκρισε το αναστατωμένο σπίτι και τον πατέρα του στον καναπέ, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό λόγω των ευρημάτων και των αντιφατικών μαρτυριών.

Η ανακάλυψη του νεκρού πατέρα

Ο Αβραάμ Χατζίδης περιέγραψε όσα αντίκρισε όταν έφτασε στο σπίτι του πατέρα του την 1η Αυγούστου. Όπως ανέφερε, είδε το σιδερένιο κάγκελο στο παράθυρο βγαλμένο από τη θέση του και το παράθυρο παραβιασμένο. Η πόρτα ήταν κλειστή, αλλά ένα κλειδί βρέθηκε πάνω στο τραπέζι, υποδηλώνοντας ότι οι εισβολείς μπήκαν από το παράθυρο και έφυγαν από την πόρτα.

Μπαίνοντας στο σπίτι, ο γιος αντίκρισε ένα χώρο «άνω κάτω», με χαρτιά και αντικείμενα πεταμένα στο πάτωμα, ενώ καρέκλες, τραπέζια και πράγματα από όλα τα δωμάτια ήταν ανακατεμένα. Αφού φώναξε τον πατέρα του χωρίς απάντηση, τον εντόπισε να κάθεται στον καναπέ. Μη λαμβάνοντας ανταπόκριση, κατάλαβε ότι δεν ήταν στη ζωή και κάλεσε την Αστυνομία και το ασθενοφόρο. Το τελευταίο διάστημα ο Αβραάμ φρόντιζε τον πατέρα του καθημερινά, καθώς η μητέρα του εργαζόταν ως αποκλειστική νοσοκόμα, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Χατζίδης να μένει μόνος του στο σπίτι. Ο πατέρας του είχε εκμυστηρευτεί στον γιο του λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του ότι άγνωστα άτομα είχαν εισβάλει στην κατοικία του.

Η σχέση πατέρα και γιου

Ο Αβραάμ Χατζίδης παραδέχτηκε ότι η σχέση του με τον πατέρα του δεν ήταν καλή, περιγράφοντας μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση με εντάσεις που συνδέονταν, όπως υποστηρίζει, με την ψυχολογική κατάσταση του πατέρα του. Είπε ότι ο πατέρας του «τα έβαζε» μόνο με εκείνον, ειδικά μετά τον θάνατο του μικρότερου αδερφού του και την απουσία του μεγαλύτερου αδερφού στη Γερμανία.

Ο γιος δεν αρνείται ότι στο παρελθόν είχαν γίνει καταγγελίες στην Αστυνομία για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τον πατέρα του να στρέφεται εναντίον του. Ανέφερε ότι οι Αρχές γνώριζαν τις διαφορές τους και τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί τρία με τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Ο Αβραάμ αρνείται τους ισχυρισμούς του πατέρα του ότι τον χτυπούσε, δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεχόταν χτυπήματα αλλά ποτέ δεν υπέβαλε μήνυση.

Αντιφάσεις στις μαρτυρίες

Η υπόθεση περιπλέκεται από διαφοροποιήσεις στις μαρτυρίες. Ο Αβραάμ Χατζίδης, σε δεύτερη περιγραφή του, ανέφερε ότι το παράθυρο ήταν παραβιασμένο από προηγούμενη διάρρηξη λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του πατέρα του και όχι τη νύχτα της δολοφονίας, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί αρχικά. Επίσης, ενώ αρχικά είχε δηλώσει ότι ο πατέρας του δεν είχε τηλέφωνο, αργότερα είπε ότι τον είχε καλέσει δύο-τρεις φορές στο τηλέφωνο πριν πάει στο σπίτι.

Σχετικά με τα τραύματα, ο γιος ανέφερε ότι είδε τον πατέρα του μελανιασμένο στα χέρια, «σαν να είχε παλέψει με κάποιον», και χτυπημένο στη δεξιά κοιλιακή χώρα. Αυτό διαφέρει από την αρχική του περιγραφή, όπου είχε αναφέρει ότι την πληροφορία για την εσωτερική αιμορραγία την έλαβε από τον ιατροδικαστή. Μια γειτόνισσα, από την πλευρά της, περιέγραψε ότι την Πέμπτη, την ημέρα πριν τον εντοπισμό του νεκρού, άκουσε έντονο καβγά μεταξύ πατέρα και γιου, γύρω στις επτά με οκτώμισι το βράδυ. Επίσης, ανέφερε ότι η Αστυνομία είχε πει πως κάμερα έδειξε τον γιο να φεύγει στις έντεκα το βράδυ και να επιστρέφει στις δώδεκα στο σπίτι του πατέρα του την ίδια Πέμπτη.

Ο Αβραάμ Χατζίδης, αιφνιδιασμένος από τις αναφορές της γειτόνισσας, έδωσε τη δική του εκδοχή, δηλώνοντας ότι την Πέμπτη το βράδυ πήγε για πέντε λεπτά, άφησε φαγητό γύρω στις δύο τα ξημερώματα και έφυγε, χωρίς να μιλήσουν λόγω της ώρας. Αρνείται ότι βρισκόταν εκεί νωρίτερα και απορρίπτει τις φήμες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμπλοκή του.

Με πληροφορίες από: megatv.com, megatv.com, megatv.com, megatv.com