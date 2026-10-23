Ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Στο εφετείο οι 12 κατηγορούμενοι

Η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Δώδεκα κατηγορούμενοι, οπαδοί του ΠΑΟΚ, κάθονται εκ νέου στο εδώλιο για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Άλκη και τον τραυματισμό δύο φίλων του, το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου. Η υπόθεση εισάγεται για να αποτυπώσει τελεσίδικα την κρίση της Δικαιοσύνης, με τη διαδικασία να εκκινεί από μηδενική βάση για τους περισσότερους κατηγορούμενους, έπειτα από έφεση του τέως προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση, τόσο εντός όσο και εκτός του δικαστικού μεγάρου. Έχει προηγηθεί σύσκεψη μεταξύ δικαστικών και αστυνομικών αρχών, όπου ελήφθη μέριμνα για ζητήματα ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας.

Σκοπός των μέτρων είναι η αποτροπή ενδεχόμενων επεισοδίων και εκτροπών, παρόμοιων με όσα καταγράφηκαν σε προηγούμενες δικασίμους της ίδιας δίκης, στις οποίες συμμετείχαν θερμόαιμοι οπαδοί. Επιπλέον, έχει γίνει διαρρύθμιση της δικαστικής αίθουσας, της μεγαλύτερης σε χωρητικότητα στον τρίτο όροφο, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παρουσία και λειτουργία όλων των παραγόντων της δίκης. Υπάρχει πρόβλεψη για την παραμονή περισσότερων από 30 δικηγόρων, συνηγόρων υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς και μαρτύρων, συγγενών α’ βαθμού των κατηγορουμένων και δημοσιογράφων που θα καλύπτουν την ακροαματική διαδικασία.

Η έφεση που οδηγεί σε επανεκδίκαση

Η δευτεροβάθμια δίκη έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές, τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο του 2025. Μετά την πρώτη καταδικαστική απόφαση, οι δώδεκα καταδικασθέντες άσκησαν έφεση. Έφεση άσκησε και ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Νίκος Καλλίδης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας δίκης.

Ο κ. Καλλίδης έκανε δεκτή τη σχετική αίτηση της οικογένειας του θύματος, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές. Θεώρησε εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά στη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κατά την κρίση του, οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων, έκρινε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση αυτή δεν επηρεάζει δύο από τους κατηγορούμενους, για τους οποίους ισχύει η αρχή της μη επιδείνωσης της θέσης τους. Λόγω της έφεσης του τέως προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών, η υπόθεση θα εκδικαστεί από την αρχή, όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι, χωρίς το δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία του πρώτου βαθμού.

Η πρωτόδικη απόφαση και οι κατηγορίες

Στο πρωτοβάθμιο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, δεν είχε αποδειχτεί ότι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με άμεσο δόλο α’ βαθμού. Αυτό σημαίνει ότι το δικαστήριο δεν έκρινε ότι επιδίωκαν τον θάνατο του 19χρονου Άλκη όταν ξεκίνησαν την επίθεση. Αντ’ αυτού, είχε κριθεί ότι σκόπευαν να του προκαλέσουν βαριές σωματικές βλάβες, αποδεχόμενοι ταυτόχρονα και το ενδεχόμενο του θανάτου του, δηλαδή με ενδεχόμενο δόλο.

Στην πρωτόδικη απόφαση, επτά από τους δώδεκα οπαδούς είχαν καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεως ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι υπόλοιποι πέντε είχαν καταδικαστεί με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, εκτός από τη δολοφονία του Άλκη, και τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο.

Το υπόβαθρο της οπαδικής βίας

Το επίδικο έγκλημα, που συνέβη το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου 2022, είχε σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο. Ο 19χρονος Άλκης Καμπανός έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Η επίθεση, η οποία «πάγωσε» το πανελλήνιο, ανάγεται σε αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων, και συγκεκριμένα του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Enikos