Επιστροφή στη χειμερινή ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026

Στη χειμερινή ώρα επιστρέφουμε τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, καθώς οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω. Αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι οι πολίτες θα «κερδίσουν» μία ώρα ύπνου.
Η αλλαγή της ώρας και η οδηγία της ΕΕ
Πιο συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν από τις 04:00 π.μ. στις 03:00 π.μ.
Η αλλαγή αυτή υπενθυμίζεται μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Όπως αναφέρεται, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία εκδόθηκε στις 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.
Πότε επιστρέφει η θερινή ώρα
Η θερινή ώρα θα επανέλθει την άνοιξη του 2027. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 28 Μαρτίου 2027, τα ρολόγια θα μετακινηθούν ξανά μία ώρα μπροστά.
Με πληροφορίες από: newsbeast.gr