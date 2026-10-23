Ξεκινούν οι απολογίες για το σκάνδαλο στο μπάσκετ – Πρώτος ο πρώην διαιτητής Παπαπέτρου

Σήμερα, Παρασκευή, ξεκινά ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Συνολικά έξι κατηγορούμενοι θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, με την διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Πρώτος που θα δώσει εξηγήσεις είναι ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος καλείται να απαντήσει στις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης εστιάζεται και στο μεγάλο χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοικία του.

Η πρώτη απολογία και τα 820.000 ευρώ

Ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου θα παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή σήμερα, Παρασκευή, στις 13:00. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, στην κατοικία του εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο κ. Παπαπέτρου καλείται να δώσει εξηγήσεις τόσο για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει όσο και για την προέλευση αυτού του μεγάλου χρηματικού ποσού. Από την πλευρά του, αρνείται οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, με τους συνηγόρους του να υποστηρίζουν ότι τα χρήματα προέρχονται από νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες και πως υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

Το εύρος της έρευνας και τα στοιχεία

Οι δικαστικές Αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιό τους ένα ευρύ φάσμα στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν μηνύματα, συνομιλίες και μαρτυρικές καταθέσεις. Αυτά τα στοιχεία φέρονται να περιγράφουν λεπτομερώς χρηματικές συναλλαγές, καθώς και παρεμβάσεις τόσο σε διαιτητικούς ορισμούς όσο και στα αποτελέσματα αναμετρήσεων.

Η έρευνα για την υπόθεση αυτή εκτείνεται σε διάφορες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πεδίο της έρευνας αγγίζει ακόμη και σχολικά πρωταθλήματα, υποδηλώνοντας το ευρύ φάσμα των φερόμενων παραβάσεων.

Οι επόμενες απολογίες

Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με δύο σημαντικά πρόσωπα να αναμένονται στο ανακριτικό γραφείο στις 10:00. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο, και τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ έχει απορρίψει τις κατηγορίες που του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για σκευωρία. Αναφορικά με μηνύματα στα οποία γίνεται αναφορά σε ονόματα διαιτητών, η πλευρά του επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες επρόκειτο ούτως ή άλλως να γίνουν δημόσια γνωστές, υποστηρίζοντας την αθωότητά του.

Ολοκλήρωση του κύκλου των απολογιών

Ο κύκλος των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή, τρία ακόμη πρόσωπα θα παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή για να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη διεθνή διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, τον πρώην διαιτητή και στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) Τάσο Πηλοΐδη, καθώς και τον πρώην διαιτητή Ηλία Κορομηλά. Με την ολοκλήρωση των απολογιών τους, θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της δικαστικής διερεύνησης για τους έξι κατηγορουμένους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr