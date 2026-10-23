Ο Κώστας Καραμανλής καλεί τον Αντώνη Σαμαρά στην ομιλία του για το «ΟΧΙ» του 1940

Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η κυβέρνηση δέχεται κριτική για τις εξελίξεις με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα το «ΟΧΙ» του 1940. Στην εκδήλωση αυτή, ο κ. Καραμανλής προσκάλεσε τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, κίνηση που εκτιμάται ότι αποτελεί νέο «πονοκέφαλο» για το Μέγαρο Μαξίμου.

Η ομιλία και η πρόσκληση στον Αντώνη Σαμαρά

Η ομιλία του Κώστα Καραμανλή αναμένεται να περιλαμβάνει μηνύματα για τα «όχι» της σύγχρονης Ελλάδας, με το βλέμμα στραμμένο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 18:30, στο Πολεμικό Μουσείο.

Η πρόσκληση του κ. Καραμανλή προς τον κ. Σαμαρά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια κίνηση ουδετερότητας. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, που διοργανώνει την εκδήλωση, διευκρίνησε ότι δεν προσκάλεσε κανέναν πρώην πρωθυπουργό. Ωστόσο, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είναι γνωστό ότι δεν παραβρίσκεται σε εκδηλώσεις απρόσκλητος, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, το οποίο προφανώς θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Κοινές απόψεις και κριτική στα εθνικά θέματα

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί διατηρούν ταύτιση απόψεων και στενές σχέσεις. Τα εθνικά θέματα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του Κώστα Καραμανλή. Ο ίδιος εκφράζει προβληματισμό και κριτική σχετικά με την αιφνίδια επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή βουλή.

Αυτή η επικύρωση πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και την αντίδραση του State Department, το οποίο προέτρεψε σε «εύρεση λύσης με την Τουρκία». Το πόσο θα ανεβάσει τους τόνους ο Κώστας Καραμανλής σε αυτά τα ζητήματα θα φανεί κατά την ομιλία του την Κυριακή.

Δημοσκοπικά δεδομένα για τη Νέα Δημοκρατία

Στο μεταξύ, νέα έρευνα της Metron Analysis, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διαφορά 15 μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, καταγράφεται μια μικρή πτώση στα ποσοστά της, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε απόσταση από την αυτοδυναμία.

Συγκριτικά με ένα χρόνο πριν από τις εκλογές του 2023, δηλαδή το 2022, οι δημοσκοπήσεις έδιναν στη Νέα Δημοκρατία 36% στην εκτίμηση ψήφου, 36% στις θετικές γνώμες για τη χώρα, 38% για την κυβέρνηση και 44% για τον πρωθυπουργό. Σήμερα, η έρευνα δείχνει ότι η ΝΔ έχει ένα «ταβάνι» 7-8 μονάδες κάτω από τα ποσοστά του 2022. Παρά την απουσία ενός πόλου από την αντιπολίτευση που να την απειλεί άμεσα, η μάχη μέχρι τις εκλογές αναμένεται να είναι σκληρή, με τις κάλπες να δίνουν την τελική απάντηση για το πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας.

Ελλάδα και Αίγυπτος: Ρελάνς στην ΑΟΖ

Ο εμπαιγμός από την πλευρά της Τουρκίας οδήγησε την Αίγυπτο στην αιφνίδια απόφαση να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα για την επέκταση της μερικής οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) που είχαν υπογράψει το 2020, θέμα το οποίο έκτοτε είχε «παγώσει».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Σάμεχ Σούκρι (Αμπντελάτι), συμφώνησαν στην επέκταση αυτής της μερικής ΑΟΖ. Η επέκταση αναμένεται να φτάσει στα 12 ναυτικά μίλια στα νότια της Κρήτης και προβλέπεται να υλοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών. Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο «εξαφανίζει» μέρος της ΑΟΖ τόσο της Ελλάδας όσο και της Αιγύπτου, ενώ η Τουρκία φέρεται να «έμπλεξε τις γραμμές της στα καλώδια». Η αντίδραση της Τουρκίας σε αυτές τις εξελίξεις θεωρείται θέμα ημερών.

Με πληροφορίες από: Newsit