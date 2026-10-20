Σύλληψη πέντε ανηλίκων στην Αθήνα για διακεκριμένες κλοπές σε καταστήματα

Πέντε ανήλικοι, ηλικίας 13, 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς, κατηγορούμενοι για διακεκριμένη κλοπή. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες της 19ης Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες διενεργούσαν περιπολίες στην περιοχή.

Η επιχείρηση της αστυνομίας και οι συλλήψεις

Οι συλλήψεις των πέντε ανηλίκων πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών (Δ.Α.Α.) της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.). Οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε περιπολία στο κέντρο της Αθήνας, όταν εντόπισαν τους συγκεκριμένους ανηλίκους.

Η δράση των αστυνομικών εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων αναζητήσεων ατόμων που προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές προϊόντων από καταστήματα που βρίσκονται στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Κατά τη διάρκεια αυτών των αναζητήσεων, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και κλήθηκαν σε έλεγχο από τις αρχές.

Το «κόλπο» με τον ειδικό μαγνήτη

Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνομικοί, βρέθηκαν στην κατοχή των ανηλίκων διάφορα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά είχαν αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα από καταστήματα που λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας. Εκτός από τα κλοπιμαία, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα.

Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο μαγνήτη, τον οποίο οι ανήλικοι χρησιμοποιούσαν ως μέσο για την τέλεση των κλοπών τους. Ο μαγνήτης αυτός φέρεται να είχε τη δυνατότητα να απενεργοποιεί τα αντικλεπτικά συστήματα που είναι τοποθετημένα στα ρούχα, επιτρέποντάς τους να τα αφαιρούν από τα καταστήματα χωρίς να ενεργοποιείται ο συναγερμός.

Οι κλοπές στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Οι ανήλικοι κατηγορούνται για διακεκριμένη κλοπή, καθώς η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν και η οργάνωση της δράσης τους υποδηλώνουν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Οι κλοπές τους επικεντρώνονταν σε καταστήματα που βρίσκονται στην καρδιά της Αθήνας, στην περιοχή του ιστορικού κέντρου.

Η δράση τους είχε ως στόχο την αφαίρεση προϊόντων, κυρίως ρούχων, εκμεταλλευόμενοι τον ειδικό μαγνήτη για να παρακάμπτουν τα μέτρα ασφαλείας των επιχειρήσεων. Οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει αναζητήσεις για άτομα που προέβαιναν σε τέτοιες ενέργειες, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη της ομάδας των ανηλίκων.

Η διαδικασία μετά τη σύλληψη

Μετά την ακινητοποίηση και τη σύλληψή τους, οι πέντε ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως. Εκεί, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο της νομικής αντιμετώπισης της υπόθεσης.

Οι ηλικίες των συλληφθέντων, 13, 16 και 17 ετών, υπογραμμίζουν την ανηλικότητα των δραστών, γεγονός που λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, οι οποίες θα εξετάσουν το σύνολο των στοιχείων και θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειες.

Με πληροφορίες από: News.gr