Εκπαιδευτικοί, νοσοκομειακοί γιατροί και εργαζόμενοι στο Δημόσιο κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με πανελλαδικές απεργίες, στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και η ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας. Παράλληλα, οι φοιτητές συνεχίζουν τις δράσεις τους, εστιάζοντας στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη.

Εκπαιδευτικοί στους δρόμους

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η Ομοσπονδία καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις, καταγγέλλοντας τις ελλείψεις προσωπικού, τις ανεπαρκείς σχολικές υποδομές και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Εκπαίδευση. Βασικό αίτημα παραμένει η κάλυψη των κενών στα σχολεία μέσω μόνιμων διορισμών, καθώς και η εξασφάλιση ασφαλών υποδομών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει ανακοινώσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00. Επιπλέον, η ΟΛΜΕ έχει καλέσει τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματική στάση από τις 08:00 έως τις 11:00, με στόχο να διευκολυνθεί η συμμετοχή των καθηγητών στις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Κινητοποιήσεις σε υγεία και δημόσιο

Στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης συμμετέχουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί, με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) να έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία. Οι γιατροί διεκδικούν καλύτερες αποδοχές και την ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, τονίζοντας την ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ έχει ανακοινώσει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, για εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ έχει διευκολυντικό χαρακτήρα, με στόχο να δοθεί στους εργαζόμενους η δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανεκπαιδευτικές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.

Φοιτητές και μαθητές διεκδικούν

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Βασικό αίτημα των φοιτητών είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους διαβίωσης και σπουδών. Μεταξύ άλλων, ζητούν μείωση των ενοικίων, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς και περισσότερες θέσεις στις φοιτητικές εστίες. Παράλληλα, διεκδικούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, καθώς και δωρεάν φοιτητική στέγη.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, φοιτητές έχουν στήσει σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατασκηνώνουν στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Αντίστοιχες κινήσεις πραγματοποίησαν φοιτητές σε Πάτρα και Κρήτη. Η πλατεία Συντάγματος έχει μετατραπεί σε υπαίθρια κατασκήνωση διαμαρτυρίας, με τους φοιτητές να δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, διανυκτερεύοντας στο κέντρο της Αθήνας.

Πανεκπαιδευτικές συγκεντρώσεις

Η Τετάρτη 21 Οκτωβρίου αποτελεί την κορύφωση των κινητοποιήσεων για τη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίες ξεκίνησαν από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου με δράσεις φοιτητικών συλλόγων. Στο πρόγραμμα των δράσεων της Τρίτης περιλαμβάνονταν συναυλία και κατασκήνωση με σκηνές στο Σύνταγμα. Την Τετάρτη, το επίκεντρο μεταφέρεται στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Στην Αθήνα, η κεντρική πανεκπαιδευτική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων. Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και στη Θεσσαλονίκη, όπου φοιτητές κατασκηνώνουν στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, καθώς και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να εφαρμοστούν στην Αθήνα ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 3.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες θα βρίσκονται επί ποδός, με στόχο την επιτήρηση της συγκέντρωσης και την πρόληψη επεισοδίων. Στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται προληπτικοί έλεγχοι ατόμων που θα κρίνονται ύποπτα, καθώς και η ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία αυξημένης σημασίας, όπως υπουργεία και πρεσβείες.

Επιπλέον, αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται να βρίσκονται στην αρχή της οδού Ερμού, στην πλατεία Συντάγματος, για την προστασία των καταστημάτων της περιοχής. Παράλληλα, οι καταστηματάρχες έχουν ενημερωθεί να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την περίπτωση επεισοδίων, με ορισμένους να έχουν ήδη προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos