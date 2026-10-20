Αλλαγές στο check-in της Ryanair από τις 10 Νοεμβρίου

Η Ryanair ανακοίνωσε μια σημαντική αναθεώρηση στους κανόνες του check-in, η οποία θα εφαρμοστεί από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026. Οι επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυστηρότερα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο αεροδρόμιο ή την παράδοση των αποσκευών τους. Η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μη επιβίβαση στην πτήση, χωρίς επιστροφή χρημάτων, για όσους δεν τηρήσουν τη νέα προθεσμία.

Το νέο χρονικό όριο για το check-in

Μέχρι σήμερα, τα γκισέ check-in, καθώς και τα σημεία παράδοσης αποσκευών, έκλειναν 40 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης κάθε πτήσης. Με τη νέα ρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή, το όριο αυτό μεταφέρεται στα 60 λεπτά πριν από την πτήση. Η αλλαγή αυτή θα ισχύσει σε όλα τα αεροδρόμια του δικτύου της Ryanair, εκτός εάν οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί για κάποια διαφορετική ρύθμιση.

Η αεροπορική εταιρεία διευκρινίζει ότι η νέα προθεσμία αφορά κυρίως τους ταξιδιώτες που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν το check-in τους απευθείας στο αεροδρόμιο ή εκείνους που έχουν αποσκευή για παράδοση. Η μη τήρηση του νέου χρονικού ορίου μπορεί να έχει ως συνέπεια την αδυναμία επιβίβασης στην πτήση, χωρίς να προβλέπεται επιστροφή των χρημάτων του εισιτηρίου, σύμφωνα με τους όρους της εταιρείας.

Ποιοι επιβάτες επηρεάζονται από την αλλαγή

Ο διευθυντής μάρκετινγκ της Ryanair, Dara Brady, εξήγησε ότι περίπου το 20% των επιβατών της εταιρείας, οι οποίοι παραδίδουν αποσκευές, θα επωφεληθούν από αυτή την αλλαγή. Ο στόχος είναι να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να περάσουν από τους ελέγχους ασφαλείας και διαβατηρίων, φτάνοντας εγκαίρως στην πύλη αναχώρησης.

Αντίθετα, οι επιβάτες που έχουν ήδη ολοκληρώσει το check-in τους ηλεκτρονικά και ταξιδεύουν μόνο με χειραποσκευή δεν επηρεάζονται από αυτή τη συγκεκριμένη αλλαγή. Αυτοί οι ταξιδιώτες μπορούν να κατευθυνθούν απευθείας προς τον έλεγχο ασφαλείας, χωρίς να απαιτείται να περάσουν από τα γκισέ του αεροδρομίου για check-in ή παράδοση αποσκευών.

Οι λόγοι πίσω από τη νέα ρύθμιση

Η Ryanair αναφέρει ότι η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στο να παρέχει στους ταξιδιώτες περισσότερο χρόνο για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών στο αεροδρόμιο. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους αυξημένης κίνησης, όπου οι ουρές στους ελέγχους ασφαλείας και διαβατηρίων μπορεί να είναι μεγάλες.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι ένας βασικός στόχος της νέας προθεσμίας είναι να περιοριστούν οι περιπτώσεις επιβατών που χάνουν την πτήση τους. Αυτό συμβαίνει συχνά εξαιτίας των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις ουρές των αεροδρομίων, κάτι που η Ryanair επιδιώκει να αντιμετωπίσει με την παροχή επιπλέον χρόνου.

Επιλογές και χρεώσεις για το ηλεκτρονικό check-in

Η δυνατότητα για ηλεκτρονικό check-in μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής της Ryanair παραμένει διαθέσιμη. Οι επιβάτες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία έως και δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης τους. Για τους ταξιδιώτες που έχουν ήδη αγοράσει συγκεκριμένη θέση, το ηλεκτρονικό check-in μπορεί να γίνει έως και 60 ημέρες πριν από την πτήση.

Όσοι επιβάτες δεν έχουν προκρατήσει θέση, μπορούν να επιλέξουν δωρεάν θέση κατά το ηλεκτρονικό check-in, το οποίο ανοίγει 24 ώρες πριν από την αναχώρηση και κλείνει δύο ώρες πριν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όσοι δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως το ηλεκτρονικό check-in ενδέχεται να επιβαρυνθούν με χρέωση για τη διαδικασία στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας. Αυτή η συγκεκριμένη χρέωση δεν αποτελεί νέα συνέπεια της αλλαγής του Νοεμβρίου, καθώς ισχύει ήδη.

Σημαντικές οδηγίες για τους ταξιδιώτες

Λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες αλλαγές, οι ταξιδιώτες που πρόκειται να πετάξουν με τη Ryanair καλούνται να ελέγχουν εγκαίρως τα στοιχεία της κράτησής τους. Είναι απαραίτητο να ολοκληρώνουν το ηλεκτρονικό check-in μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο, ώστε να αποφύγουν τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

Επιπλέον, εφόσον έχουν αποσκευή για παράδοση, οι επιβάτες θα πρέπει να βρίσκονται στο αντίστοιχο γκισέ του αεροδρομίου τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης τους. Η έγκαιρη προσέλευση και η τήρηση των νέων χρονικών ορίων είναι κρίσιμη για την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta