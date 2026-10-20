Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Στον Άρειο Πάγο ο δράστης για να «σπάσει» τα ισόβια

Νέα δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στη Φολέγανδρο το 2021. Ο καταδικασμένος προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας να ανατρέψει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε. Η ποινή αυτή είχε επιβληθεί τόσο πρωτόδικα όσο και σε δεύτερο βαθμό.

Η προσφυγή στον Άρειο Πάγο

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας της Γαρυφαλλιάς, Αλέξη Μαυραειδή, ο καταδικασμένος κατέθεσε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου. Η κίνηση αυτή γίνεται καθώς ο δράστης επιδιώκει ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση, μη μένοντας ικανοποιημένος από την απόφαση του Εφετείου.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαυραειδής, ο καταδικασμένος «επιθυμεί να σπάσει τα ισόβια», αναζητώντας μια πιο ευνοϊκή ποινική μεταχείριση. Η τελική κρίση για την αίτηση αναίρεσης ανήκει πλέον στον Άρειο Πάγο.

Οι προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Σύρου είχε καταδικάσει τον δράστη σε ισόβια κάθειρξη, επιβεβαιώνοντας την πρωτοβάθμια απόφαση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Εφετείο απέρριψε ομόφωνα τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου περί μειωμένου καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Μαυραειδής, χαρακτήρισε την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Σύρου ως πλήρως τεκμηριωμένη. Η προσφυγή στον Άρειο Πάγο δείχνει ότι ο καταδικασμένος δεν έμεινε ικανοποιημένος από αυτή την απόφαση.

Η αντίδραση της μητέρας της Γαρυφαλλιάς

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μητέρας της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρας Μάκου. Η κ. Μάκου μίλησε για την απώλεια της κόρης της και την οργή της για την απόφαση του καταδικασμένου να προσφύγει στον Άρειο Πάγο.

«Έχει πάρει από κοντά μας ένα πλάσμα θεϊκό, έχει αφαιρέσει τα όνειρά της, τα νιάτα της, τη ζωντάνια της…», ανέφερε η μητέρα, εκφράζοντας την οδύνη της για την απώλεια της κόρης της και την αντίθεσή της στην προσφυγή.

«Ένας άνθρωπος αμετανόητος»

Η κ. Μάκου περιέγραψε τον δράστη ως «έναν άνθρωπο αμετανόητο», ο οποίος «δεν ζητάει συγγνώμη, απλά θέλει να σώσει το τομάρι του». Η ίδια δήλωσε πως ήταν σίγουρη ότι θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο, καθώς «το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βγει από τη φυλακή».

«Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει αφαιρέσει τη ζωή από ένα κορίτσι. Αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι θέλει να σώσει το τομάρι του», συνέχισε η μητέρα της Γαρυφαλλιάς. Υπογράμμισε επίσης ότι η μεταμέλεια δεν αποδεικνύεται με λόγια, αλλά με έμπρακτη αναγνώριση της ευθύνης.

«Θα μπορούσε να μην προχωρήσει και να δείξει μεταμέλεια. Μια πραγματική συγγνώμη, η οποία είναι στις πράξεις και όχι στα λόγια. Αυτό θα ήταν για εμάς σημάδι ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του», τόνισε η Αλεξάνδρα Μάκου.

Οι ισχυρισμοί του καταδικασμένου

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του για ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση, ο καταδικασμένος φέρεται να έχει επικαλεστεί ακόμη και τον συγγραφέα Πάολο Κοέλιο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον ισχυρισμό ότι «το σύμπαν συνωμότησε για όσα έγιναν».

Αυτή η αναφορά προστίθεται στους ήδη απορριφθέντες ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής, οι οποίοι δεν έγιναν δεκτοί από τα προηγούμενα δικαστήρια που τον καταδίκασαν σε ισόβια κάθειρξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki