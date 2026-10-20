Οι τυχεροί αριθμοί στις κληρώσεις Τζόκερ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν δύο κληρώσεις του Τζόκερ, προσφέροντας μεγάλα χρηματικά έπαθλα στους τυχερούς νικητές. Η πρώτη κλήρωση, με αριθμό 3133, μοίραζε το ποσό των 2.700.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία, ενώ η δεύτερη κλήρωση, με αριθμό 3134, διέθετε 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως τυχεροί ανακοινώθηκαν, προκαλώντας το ενδιαφέρον χιλιάδων παικτών που είχαν καταθέσει τα δελτία τους.

Οι αριθμοί που κερδίζουν

Στην κλήρωση Τζόκερ με αριθμό 3133, οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν για το ποσό των 2.700.000 ευρώ ήταν οι: 2, 16, 1, 25, 19. Ο αριθμός Τζόκερ για αυτή την κλήρωση ήταν το 10.

Για την κλήρωση Τζόκερ Allwyn με αριθμό 3134, που πραγματοποιήθηκε επίσης την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 1, 2, 16, 25, 43. Ο αριθμός Τζόκερ σε αυτή την περίπτωση ήταν επίσης το 10. Το συνολικό ποσό που διέθετε αυτή η κλήρωση ανερχόταν στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Τρόποι συμμετοχής στις κληρώσεις

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου τους σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Αυτή η παραδοσιακή μέθοδος παραμένει διαθέσιμη για όσους προτιμούν τη φυσική παρουσία.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαδικτυακή συμμετοχή, η οποία πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας allwyn.gr. Από εκεί, οι παίκτες μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn όσο και μέσω διαδικτύου.

Συχνότητα κληρώσεων και προθεσμία

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, τρεις φορές την εβδομάδα, δίνοντας συχνές ευκαιρίες στους παίκτες να διεκδικήσουν τα μεγάλα έπαθλα. Συγκεκριμένα, οι κληρώσεις διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

Η ώρα διεξαγωγής των κληρώσεων είναι σταθερά στις 22:00 το βράδυ. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους, οι παίκτες πρέπει να έχουν καταθέσει τα δελτία τους το αργότερο μέχρι τις 21:30 της ίδιας ημέρας, δηλαδή μισή ώρα πριν την έναρξη της κλήρωσης.

Αλλαγές στα κέρδη και τις κατηγορίες

Έχουν επέλθει αλλαγές στον τρόπο καταβολής των κερδών, ειδικά σε περίπτωση που προκύψουν πολλοί νικητές τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία, που αφορά τις 5+1 σωστές προβλέψεις, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ όλων των νικητών. Το ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ σε αυτή την κατηγορία ξεκινά πλέον από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά), αυξημένο σε σχέση με τα 600.000 ευρώ που ίσχυαν παλαιότερα.

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, η οποία αντιστοιχεί σε 5 σωστές προβλέψεις, το έπαθλο είναι πλέον σταθερό και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση. Ωστόσο, υπάρχει ένα ανώτατο όριο καταβολής για το συνολικό έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο ορίζεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά). Αν προκύψουν μέχρι 20 νικητές σε αυτή την κατηγορία, τότε ο κάθε ένας θα λάβει το ποσό των 100.000 ευρώ. Αν, όμως, οι νικητές είναι περισσότεροι από 20, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 25 νικητές, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για 100.000 ευρώ.

Πληροφορίες για υπεύθυνο παιχνίδι

Είναι σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού. Η συμμετοχή σε επίγεια καταστήματα επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών, ενώ για τη διαδικτυακή συμμετοχή το όριο ηλικίας είναι τα 21 έτη. Ο αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΕΠ. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, και για αυτό τον λόγο λειτουργεί η Γραμμή Στήριξης 1114. Οι παίκτες καλούνται να παίζουν υπεύθυνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos