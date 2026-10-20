Σε μια σημαντική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν δεκαεννέα άτομα που φέρονται να αποτελούσαν μέλη συμμορίας, η οποία προέβαινε σε συστηματικές κλοπές καλωδίων με χαλκό. Η δράση της ομάδας εντοπίστηκε σε εργοτάξιο γαλλικής εταιρείας στην περιοχή της Παιανίας. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το μήκος των αφαιρεθέντων καλωδίων ανέρχεται σε περίπου 25 χιλιόμετρα.

Εκτεταμένες κλοπές καλωδίων από εργοτάξιο

Οι δράστες φέρονται να εισέρχονταν στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες που επικρατούσαν, αφαιρούσαν μεγάλες ποσότητες καλωδίων με χαλκό. Το εργοτάξιο, το οποίο ανήκει σε γαλλική εταιρεία, βρέθηκε επανειλημμένα στο στόχαστρο της συμμορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το συνολικό μήκος των καλωδίων που αφαιρέθηκαν από το εργοτάξιο στην Παιανία υπολογίζεται σε περίπου 25 χιλιόμετρα. Η αξία αυτών των κλοπιμαίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος των παράνομων δραστηριοτήτων της ομάδας.

Ο τρόπος δράσης και η επεξεργασία του χαλκού

Μετά την αφαίρεση των καλωδίων από το εργοτάξιο, τα μέλη της συμμορίας φόρτωναν τα κλεμμένα υλικά σε φορτηγά. Τα συγκεκριμένα φορτηγά είχαν επίσης αφαιρεθεί παράνομα, υποδηλώνοντας ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης. Στη συνέχεια, τα κλοπιμαία μεταφέρονταν σε απομονωμένες περιοχές, μακριά από κατοικημένες ζώνες.

Στις απομονωμένες αυτές τοποθεσίες, οι δράστες προέβαιναν σε καύση των καλωδίων. Σκοπός της καύσης ήταν η απομάκρυνση του μονωτικού περιβλήματος, ώστε να αποσπάσουν τον χαλκό. Αυτή η πρακτική τους επέτρεπε να διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες μετάλλου, ωστόσο δημιουργούσε παράλληλα κινδύνους για το περιβάλλον εξαιτίας των εκπομπών που προέκυπταν από την καύση των καλωδίων.

Η αστυνομική έρευνα και οι ταυτοποιήσεις

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Παιανίας ανέλαβαν την υπόθεση, αξιοποιώντας διάφορα μέσα για τη διαλεύκανσή της. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο παρείχε σημαντικές πληροφορίες για τις κινήσεις των δραστών. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, συμβάλλοντας στην πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της ομάδας.

Μέσω της συστηματικής έρευνας, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συνολικά 19 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η αστυνομική έρευνα εστιάστηκε στη δράση της ομάδας, στις κλοπές από το εργοτάξιο, καθώς και στη διακίνηση του χαλκού που αφαιρούνταν από τα καλώδια.

Συντονισμένες επιχειρήσεις και συλλήψεις σε Αττική και Βοιωτία

Μετά την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους. Ακολούθησαν συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής αλλά και της Βοιωτίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι, ολοκληρώνοντας το πρώτο στάδιο της αστυνομικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν έχουν διαφορετικές καταγωγές. Συγκεκριμένα, προέρχονται από την Αλβανία, την Ελλάδα, το Μπανγκλαντές και τη Βουλγαρία, γεγονός που υποδηλώνει τη διεθνή σύνθεση της φερόμενης συμμορίας.

Με πληροφορίες από: Newsit