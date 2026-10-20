Το «France Football» αναζητά τον κορυφαίο νικητή της «Χρυσής Μπάλας» όλων των εποχών

Το γαλλικό περιοδικό «France Football» έχει θέσει ένα σημαντικό ερώτημα στον κόσμο του ποδοσφαίρου: ποιος είναι ο κορυφαίος νικητής της «Χρυσής Μπάλας» όλων των εποχών; Για να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το περιοδικό ανακοίνωσε τους δέκα υποψήφιους για το βραβείο BOAT (Ballon d’Or All Times), ξεκινώντας μια ψηφοφορία στην επίσημη ιστοσελίδα του. Ο νικητής θα αναδειχθεί μέσα από την επιλογή του κοινού, το οποίο καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει τη συγκεκριμένη διάκριση τουλάχιστον δύο φορές.

Η πρωτοβουλία του «France Football»

Το «France Football» είναι το γαλλικό περιοδικό που διοργανώνει τον θεσμό της «Χρυσής Μπάλας» εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, από το 1956, το έντυπο βραβεύει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς, καθιερώνοντας μια από τις σημαντικότερες ατομικές διακρίσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η τρέχουσα πρωτοβουλία του περιοδικού στοχεύει στην ανάδειξη του κορυφαίου νικητή της «Χρυσής Μπάλας» στην ιστορία, μέσα από μια διαδικασία που εμπλέκει άμεσα τους φιλάθλους.

Για τον τίτλο του κορυφαίου νικητή της «Χρυσής Μπάλας» στην ιστορία, γνωστό και ως BOAT, έχουν επιλεγεί μόλις δέκα ποδοσφαιριστές. Αυτοί οι δέκα παίκτες έχουν όλοι κατακτήσει το βραβείο τουλάχιστον δύο φορές, γεγονός που τους καθιστά αυτόματα υποψήφιους για την εν λόγω διάκριση. Η αναζήτηση του απόλυτου κορυφαίου νικητή έχει προκαλέσει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του κορυφαίου νικητή της «Χρυσής Μπάλας» όλων των εποχών διεξάγεται στην επίσημη ιστοσελίδα του «France Football». Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και να επιλέξουν τον ποδοσφαιριστή που θεωρούν ότι άξιζε περισσότερο αυτή τη σημαντική διάκριση, ανάμεσα στους δέκα υποψηφίους. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία έχει ένα κόστος, το οποίο ανέρχεται στο ένα ευρώ.

Ως κίνητρο για τη συμμετοχή του κοινού, το «France Football» έχει ανακοινώσει ότι ανάμεσα σε όλους όσοι λάβουν μέρος στην ψηφοφορία θα κληρωθούν δύο εισιτήρια. Τα εισιτήρια αυτά αφορούν την τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» του 2026, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα. Αυτή η κλήρωση προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στη διαδικασία της επιλογής του κορυφαίου.

Οι υποψηφιότητες: Μέσι και Ρονάλντο στην κορυφή

Μεταξύ των δέκα ποδοσφαιριστών που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου νικητή της «Χρυσής Μπάλας» στην ιστορία, ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζονται ως οι δύο βασικοί διεκδικητές. Οι δύο αυτοί παίκτες έχουν κυριαρχήσει στον θεσμό τα τελευταία χρόνια, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ατομικές διακρίσεις. Η παρουσία τους στη λίστα των υποψηφίων αναμενόταν, δεδομένου του πλήθους των «Χρυσών Μπαλών» που έχουν κατακτήσει.

Η επιλογή του νικητή από το κοινό αναμένεται να είναι μια δύσκολη διαδικασία, καθώς και οι δέκα υποψήφιοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, η αναμέτρηση μεταξύ του Μέσι και του Ρονάλντο για τον τίτλο του BOAT συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στον χώρο του αθλήματος.

Τα επιτεύγματα του Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι θεωρείται το φαβορί για τον τίτλο του κορυφαίου νικητή της «Χρυσής Μπάλας» όλων των εποχών, έχοντας κατακτήσει τη διάκριση οκτώ φορές. Οι χρονιές που ο Αργεντινός σούπερ σταρ αναδείχθηκε νικητής είναι το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2015, το 2019, το 2021 και το 2023. Αυτός ο αριθμός των βραβείων τον καθιστά τον πολυνίκη του θεσμού.

Στην πορεία του προς την κορυφή, ξεχωρίζουν συγκεκριμένες περίοδοι που ενισχύουν σημαντικά την υποψηφιότητά του. Το 2009 και το 2015, ο Μέσι πανηγύρισε το τρεμπλ με την Μπαρτσελόνα, επιδεικνύοντας εξαιρετικές επιδόσεις. Επιπλέον, το 2022, οδήγησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα επίτευγμα που θεωρείται κομβικό για την υστεροφημία του.

Οι διακρίσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο

Από την πλευρά του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αναδειχθεί πέντε φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας». Οι χρονιές κατά τις οποίες ο Πορτογάλος επιθετικός κατέκτησε το βραβείο είναι το 2008, το 2013, το 2014, το 2016 και το 2017. Οι διακρίσεις αυτές τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος.

Σημαντικές στιγμές στην πορεία του προς τις κορυφαίες ατομικές διακρίσεις αποτέλεσαν το 2016, όταν κατέκτησε το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης και το Euro με την Πορτογαλία, επιδεικνύοντας ηγετικές ικανότητες σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, το 2017, πανηγύρισε το πρωτάθλημα Ισπανίας και ένα ακόμα Champions League με τους Μαδριλένους, ολοκληρώνοντας και τις δύο διοργανώσεις ως πρώτος σκόρερ, γεγονός που υπογραμμίζει την επιδραστικότητά του.

Οι θρύλοι με τρεις «Χρυσές Μπάλες»

Πέρα από τους Μέσι και Ρονάλντο, στη λίστα των υποψηφίων για τον τίτλο του BOAT περιλαμβάνονται και άλλοι θρύλοι του ποδοσφαίρου που έχουν κατακτήσει τη «Χρυσή Μπάλα» τρεις φορές. Πρόκειται για τους Μισέλ Πλατινί, Μάρκο φαν Μπάστεν και Γιόχαν Κρόιφ, ονόματα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία του αθλήματος.

Ο Μισέλ Πλατινί κατέχει μια ιδιαίτερη διάκριση, καθώς ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατάφερε να κατακτήσει το βραβείο σε τρεις διαδοχικές χρονιές, από το 1983 έως το 1985. Η δεύτερη από αυτές τις διακρίσεις, το 1984, θεωρείται ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς οδήγησε τη Γαλλία στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, σημειώνοντας εννέα γκολ στην τελική φάση της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του εκείνη την εποχή.

Με πληροφορίες από: Athletiko