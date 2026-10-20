«Γαλλικός» φόβος στο Κολωνάκι: Οχυρώνονται καταστήματα ενόψει κινητοποιήσεων

Θωρακίζονται καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η ανησυχία στην εμπορική αγορά εντείνεται ενόψει των αυριανών κινητοποιήσεων. Ο φόβος για επεισόδια και καταστροφές, παρόμοια με αυτά που σημειώθηκαν στη Γαλλία, οδηγεί τους ιδιοκτήτες σε μέτρα προστασίας των επιχειρήσεών τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα γνωστού καταστήματος στην οδό Βουκουρεστίου.

Μέτρα προστασίας στην Βουκουρεστίου

Ειδικότερα, ένα γνωστό κατάστημα με πολυτελή αξεσουάρ και είδη ένδυσης, που βρίσκεται επί της οδού Βουκουρεστίου, έχει ήδη λάβει προληπτικά μέτρα. Εν όψει των αυριανών κινητοποιήσεων στην Αθήνα, τοποθέτησε προστατευτικά καλύμματα στα παράθυρά του.

Παράλληλα, το κατάστημα έχει αφήσει ανοιχτή μόνο την κεντρική του είσοδο, περιορίζοντας την πρόσβαση και ενισχύοντας την ασφάλεια των εγκαταστάσεών του. Αυτές οι ενέργειες υπογραμμίζουν το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί μεταξύ των εμπόρων της περιοχής.

Η φοιτητική κινητοποίηση στο Σύνταγμα

Την ίδια ώρα, μια κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην πλατεία Συντάγματος, η οποία έχει μετατραπεί σε υπαίθρια κατασκήνωση διαμαρτυρίας. Φοιτητές έχουν ήδη στήσει τις σκηνές τους ακριβώς μπροστά από τη Βουλή.

Οι φοιτητές διαμηνύουν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, διανυκτερεύοντας στο κέντρο της Αθήνας. Η παρουσία τους στο Σύνταγμα αποτελεί μέρος των ευρύτερων διεκδικήσεών τους.

Οι διεκδικήσεις των φοιτητών

Οι βασικές απαιτήσεις των φοιτητών περιλαμβάνουν τη διεκδίκηση δωρεάν φοιτητικής στέγης, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τη φοιτητική κοινότητα. Επιπλέον, ζητούν την κάλυψη του αυξημένου κόστους διαβίωσης, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό τους.

Τέλος, ένα κεντρικό αίτημα των κινητοποιήσεων αφορά την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας. Οι φοιτητές επιδιώκουν τη βελτίωση των συνθηκών σπουδών και την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Τετάρτη

Οι φοιτητές πρόκειται να παραμείνουν στο Σύνταγμα μέχρι το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα ευρύτερο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Αυτό το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στα Προπύλαια και αναμένεται να συμμετάσχουν, εκτός από τους φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Η κοινή αυτή κινητοποίηση στοχεύει στην ανάδειξη των προβλημάτων και των αιτημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr