Σπύρος Μπιμπίλας: «Θα καταγγέλλω πάντα αυτούς που νίπτουν τας χείρας τους»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας απάντησε με ανάρτησή του στο Facebook, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του. Ο ηθοποιός δέχθηκε φραστική επίθεση από τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος στράφηκε εναντίον του με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Μέσω της ανάρτησής του, ο Σπύρος Μπιμπίλας υπογράμμισε τη σταθερή του στάση απέναντι σε τέτοια περιστατικά, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε προσβολές να τον αποτρέψουν από την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η απάντηση μέσω Facebook και η σταθερή στάση

Ο ηθοποιός και βουλευτής επέλεξε την πλατφόρμα του Facebook για να τοποθετηθεί σχετικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στο δικαστήριο. Στην ανάρτησή του, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον συνάδελφό του, ξεκαθάρισε τη θέση του. Υπογράμμισε πως δεν καθορίζει τη στάση του με βάση το προσωπικό του συμφέρον, αλλά με γνώμονα τις αρχές και τις αξίες που τον διέπουν σε κάθε πτυχή της ζωής του.

Παράλληλα, ο Σπύρος Μπιμπίλας ξεκαθάρισε ότι οι προσβολές που δέχθηκε δεν πρόκειται να τον αποτρέψουν από το να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τόνισε επίσης το δικαίωμα των ανθρώπων να καταγγέλλουν όσα έχουν υποστεί, δηλώνοντας ότι κανείς δεν πρέπει να εμποδίζεται σε αυτή την πορεία. Αυτή η δήλωση ήρθε ως άμεση απάντηση στα όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του.

Ηθικές αρχές και διλήμματα ζωής

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε στα διλήμματα που έχουν προκύψει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, τόσο στη ζωή όσο και στην τέχνη και την πολιτική. «Προσωπικά ποτέ δεν ζύγισα το προσωπικό συμφέρον για να βρεθώ από τη μία ή την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, στη ζωή, την τέχνη, την πολιτική», έγραψε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αμετακίνητη στάση του.

Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι η αλήθεια, η αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός αποτελούν τις βασικές αρχές που καθορίζουν τη στάση του. Αυτές οι έννοιες, όπως ανέφερε, τον καθοδηγούν πάντα βάσει της ηθικής του και της συνείδησής του, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις ή τις πιέσεις.

Αδιάφορος στις ύβρεις, χαλύβδινος στην υπεράσπιση

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι κάθε είδους ύβρεις και προσβολές, απ' όπου κι αν προέρχονται, τον αφήνουν αδιάφορο. Αντιθέτως, όπως σημείωσε, τέτοιου είδους επιθέσεις τον κάνουν πιο ψύχραιμο και χαλύβδινο. Αυτή η ενίσχυση της αποφασιστικότητάς του τον ωθεί να συνεχίσει με μεγαλύτερο σθένος την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας τόνισε με έμφαση ότι κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ, όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι κύκλοι, να ανακόψει την πορεία προς το καλό. Επίσης, υπογράμμισε ότι κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει το δικαίωμα των ανθρώπων να καταγγέλλουν τα δεινά που τους προξενούν άλλοι, προστατεύοντας έτσι την ελευθερία έκφρασης και την ανάγκη για δικαιοσύνη.

Καταγγελία της στάσης του Πόντιου Πιλάτου

Ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε την υπερηφάνειά του που βρίσκεται «με αυτήν την πλευρά των ανθρώπων». Δήλωσε με σαφήνεια ότι θα καταγγέλλει πάντα «αυτούς που νίπτουν τας χείρας των παριστάνοντας τον Πόντιο Πιλάτο». Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει την κριτική του απέναντι σε όσους επιλέγουν την αδιαφορία ή την αποστασιοποίηση από τα προβλήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί που υιοθετούν τη στάση του Πόντιου Πιλάτου είναι εκείνοι που έχουν φέρει το χάος στον κόσμο και στην κοινωνία μας. Ο ηθοποιός κατέληξε στην ανάρτησή του τονίζοντας ότι αυτό το κακό πρέπει κάποτε να εξαλειφθεί, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η αλήθεια και η δικαιοσύνη πρέπει να επικρατήσουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta