Οι κινητοποιήσεις για τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων κορυφώνονται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, μαθητές, φοιτητές, καθώς και εργαζόμενοι στην Υγεία και στο Δημόσιο, συμμετέχουν σε απεργίες, στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια και κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας. Οι διαδηλωτές διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, καλύτερες υποδομές και βελτίωση των συνθηκών μόρφωσης, με αιχμή το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και στέγασης.

Κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, φοιτητές έχουν ήδη στήσει κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας σε δύο κεντρικά σημεία. Στην Αθήνα, φοιτητικοί σύλλογοι δημιούργησαν μια νέα κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος, όπου παραμένουν μέχρι το πρωί της Τετάρτης. Οι φοιτητές διαδηλώνουν ενάντια στο, όπως καταγγέλλουν, δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και στεγαστικής διαβίωσης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, σκηνές έχουν στηθεί στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας από φοιτητές, οι οποίοι δηλώνουν την πρόθεσή τους να κατασκηνώσουν όλο το βράδυ. Οι κινητοποιήσεις τους εστιάζουν επίσης στο υψηλό κόστος σπουδών και την ανάγκη για επαρκή φοιτητική στέγη. Οι φοιτητές και στις δύο πόλεις απευθύνουν κάλεσμα για συμμετοχή στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός την Τετάρτη

Οι κινητοποιήσεις της Τρίτης αποτέλεσαν τον «πρώτο σταθμό» ενός διημέρου δράσεων, με τη σκυτάλη να περνά την Τετάρτη στους μαθητές και σε έναν ευρύτερο πανεκπαιδευτικό ξεσηκωμό. Στην Αθήνα, έχει απευθυνθεί κάλεσμα για μαθητικό συλλαλητήριο στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια, με πρωτοβουλία της συντονιστικής επιτροπής (mathites.gr). Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, με κεντρικό σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία».

Ταυτόχρονα, οι φοιτητές που κατασκηνώνουν στο Σύνταγμα θα συμμετάσχουν μαζί με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο των Προπυλαίων. Στη Θεσσαλονίκη, οι φοιτητές καλούν σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 11:30 το πρωί, στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Παράλληλα, οι ενώσεις εκπαιδευτικών έχουν προκηρύξει απεργία για την ίδια ημέρα, ενισχύοντας το κύμα διαμαρτυρίας.

Τα αιτήματα των φοιτητών και εκπαιδευτικών

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις διεκδικούν ένα ευρύ φάσμα αιτημάτων, με κεντρικό αίτημα την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Μεταξύ άλλων, ζητούν την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, την αναβάθμιση των υποδομών και την πρόσληψη καθηγητών σε όλες τις βαθμίδες. Ειδικότερα για τους φοιτητές, τα αιτήματα περιλαμβάνουν την ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών, την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, καθώς και τη δωρεάν σίτιση και μετακίνηση για όλους.

Το πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τη μόρφωση

Με κεντρικό σύνθημα ότι «η μόρφωση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων», οι κινητοποιήσεις αναδεικνύουν την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα αιτήματα καλύπτουν την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, τη διασφάλιση της ασφάλειας των σχολικών κτιρίων και την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας.

Οι διαδηλωτές τονίζουν την ανάγκη για καλύτερες συνθήκες μόρφωσης και την αντιμετώπιση του δυσβάσταχτου κόστους σπουδών και στέγασης, το οποίο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για πολλούς φοιτητές. Η συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και φοιτητών στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια υπογραμμίζει την ευρεία στήριξη στα αιτήματα για μια δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki