Θερμοκήπιο με 255 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε στην Αττική: Πάνω από 200.000 ευρώ το εκτιμώμενο κέρδος – Τρεις συλλήψεις

Αθήνα – Τρία άτομα συνελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία στην Αττική, κατηγορούμενα για την παράνομη καλλιέργεια και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης. Οι συλληφθέντες φέρονται να χρησιμοποιούσαν την υδροπονική μέθοδο, γνωστή και ως skunk, για την παραγωγή των δενδρυλλίων. Στο πλαίσιο των οργανωμένων ερευνών, εντοπίστηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο-φυτώριο με 255 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη δράση τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Οι αρχικές συλλήψεις και τα ευρήματα στη Λούτσα

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής (ΔΑΟΕ) οδήγησε στην εξάρθρωση της ομάδας και στις συλλήψεις των τριών ατόμων. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου, αστυνομικοί εντόπισαν έναν 54χρονο άνδρα και μία 49χρονη γυναίκα, και οι δύο αλβανικής υπηκοότητας, στην περιοχή της Λούτσας. Τα δύο άτομα επέβαιναν σε όχημα που ανήκε στην 49χρονη γυναίκα, και κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους δύο μαύρες σακούλες.

Οι σακούλες αυτές περιείχαν κλώνους κάνναβης, οι οποίοι είχαν συνολικό μεικτό βάρος 27,6 κιλών. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οι ποσότητες αυτές προορίζονταν για διακίνηση, όχι μόνο για τους δύο αλλοδαπούς, αλλά και για λογαριασμό ενός 27χρονου ημεδαπού συγκατηγορούμενου τους, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική τους δράση.

Η αποκάλυψη του εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας στην Αθήνα

Μετά τον αρχικό εντοπισμό και τις συλλήψεις στη Λούτσα, οι αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένη έρευνα στην οικία των δύο αλλοδαπών, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα. Εκεί, εντοπίστηκε η 49χρονη να κατέχει μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 120 γραμμαρίων. Η ποσότητα αυτή κατείχετο τόσο για την ίδια όσο και για λογαριασμό του 54χρονου συνεργάτη της.

Στο ίδιο σπίτι, οι αστυνομικοί αποκάλυψαν ένα πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο-φυτώριο, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την υδροπονική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Το εργαστήριο διέθετε όλο τον απαραίτητο τεχνητό φωτισμό και ειδικό εξοπλισμό, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για την εντατική ανάπτυξη των φυτών. Εντός του χώρου, βρέθηκαν συνολικά 255 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία ήταν φυτεμένα σε γλάστρες και είχαν φτάσει σε ύψος από 50 έως 160 εκατοστά. Όλα τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τις διωκτικές αρχές ως πειστήρια της υπόθεσης.

Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση

Σύμφωνα με τις λεπτομερείς εκτιμήσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη συνολική τους παράνομη δράση ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Ειδικότερα, το εκτιμώμενο κέρδος από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων κάνναβης τύπου skunk, τη συγκομιδή αποσπασμάτων κάνναβης, καθώς και από το σύνολο των δενδρυλλίων που καλλιεργούσαν, υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Η ποινική εξέλιξη της υπόθεσης και το παρελθόν του 54χρονου

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους δίωξη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, συγκεκριμένα την καλλιέργεια και διακίνηση.

Επιπροσθέτως, σε βάρος του 54χρονου αλλοδαπού άνδρα σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς φαίνεται να είχε παραβιάσει τους σχετικούς νόμους. Αστυνομικές πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές και σε προηγούμενες χρονικές περιόδους για υποθέσεις πλαστογραφίας, άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αλλά ακόμη και για υπόθεση βιασμού, γεγονός που προσθέτει βαρύτητα στο ποινικό του μητρώο.

Με πληροφορίες από: Topontiki