Εξαρθρώθηκε κύκλωμα κλοπής χαλκού με λεία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση ενός οργανωμένου κυκλώματος που ειδικευόταν στην κλοπή καλωδίων χαλκού. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης εντοπίστηκε σε εργοτάξιο στην Παιανία, από όπου φέρεται να αφαίρεσε υλικό συνολικής αξίας που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ. Μέχρι στιγμής, οι συντονισμένες ενέργειες των αρχών έχουν οδηγήσει στη σύλληψη 19 ατόμων, ενώ οι έρευνες εκτείνονται σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει μια μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση με στόχο την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος που δρούσε συστηματικά στην περιοχή της Παιανίας. Οι αστυνομικές αρχές, μετά από εκτεταμένη έρευνα, προχώρησαν σε συντονισμένες εφόδους και ενέργειες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αλλά και της Βοιωτίας, με σκοπό την αποκάλυψη και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων μελών της οργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, έχουν ήδη συλληφθεί συνολικά 19 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των κλοπών. Για τους συλληφθέντες είχαν προηγουμένως εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από την αρμόδια ανακρίτρια, γεγονός που υποδεικνύει την προετοιμασία και τη σοβαρότητα της αστυνομικής έρευνας που προηγήθηκε.

Ο οργανωμένος τρόπος δράσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ακολουθούσαν έναν συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Εισέρχονταν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που βρίσκεται στην Παιανία. Από εκεί, αφαιρούσαν συστηματικά μεγάλες ποσότητες καλωδίων χαλκού, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά.

Για τη μεταφορά των κλεμμένων καλωδίων, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε κλεμμένα φορτηγά, ένα στοιχείο που προσθέτει στην εγκληματική τους δράση. Αφού μετέφεραν τα καλώδια, τα οδηγούσαν σε απομονωμένες περιοχές. Εκεί, προχωρούσαν στην καύση τους, μια διαδικασία που είχε ως μοναδικό σκοπό την αφαίρεση του χαλκού, ο οποίος αποτελούσε και το κύριο αντικείμενο των κλοπών τους.

Η τεράστια λεία και η αξία της

Η συνολική ποσότητα των καλωδίων χαλκού που φέρεται να έχει κλαπεί από το εργοτάξιο της Παιανίας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε μέγεθος. Εκτιμάται ότι το μήκος των κλεμμένων καλωδίων αντιστοιχεί σε περίπου 25 χιλιόμετρα, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση και την οργανωμένη φύση της εγκληματικής δραστηριότητας της ομάδας.

Η οικονομική αξία της κλεμμένης ποσότητας χαλκού είναι επίσης εξαιρετικά υψηλή, καθώς ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Το ποσό αυτό αναδεικνύει το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε στην εταιρεία και υπογραμμίζει την σοβαρότητα των πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται τα μέλη του κυκλώματος.

Η αστυνομική έρευνα και οι εθνικότητες

Η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση διεξήχθη μεθοδικά από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας. Οι αρχές αξιοποίησαν εκτενώς οπτικό υλικό που συνέλεξαν, ενώ παράλληλα, σημαντικά στοιχεία προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Αυτές οι ενέργειες οδήγησαν στην ταυτοποίηση των 19 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εφόδους σε διάφορες κατοικίες, με τη συνδρομή δικαστικής λειτουργού, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα των ενεργειών τους. Επιπλέον, δύο ομάδες ΟΠΚΕ συνέδραμαν στις εφόδους για την επιτυχή σύλληψη των υπόπτων. Μεταξύ των εμπλεκομένων, οι οποίοι είναι συνολικά 19, διαπιστώθηκε ότι έχουν διαφορετικές εθνικότητες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων ελληνικής, αλβανικής, βουλγαρικής καταγωγής, καθώς και υπηκοότητας Μπανγκλαντές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis