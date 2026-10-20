Περιστέρι: Ο στρατιωτικός γιατρός που δηλητηριάστηκε με ατροπίνη μιλά για σοκ και οργή

Τη σιωπή του έσπασε ο στρατιωτικός γιατρός από το Περιστέρι, ο οποίος φέρεται να δηλητηριαζόταν συστηματικά με ατροπίνη από την εν διαστάσει σύζυγό του. Σε συνέντευξή του, περιέγραψε τις υποψίες που άρχισε να έχει και το βιντεοληπτικό υλικό που τον οδήγησε να εξετάσει το ενδεχόμενο δηλητηρίασης.

Τα πρώτα συμπτώματα και οι υποψίες

Ο γιατρός μίλησε για τα συμπτώματα που αντιμετώπιζε, υπογραμμίζοντας ότι αρχικά δεν μπορούσε να φανταστεί πως κάποιος ενδεχομένως προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει. Όπως ανέφερε, ο μέσος άνθρωπος δεν φαντάζεται κάτι τέτοιο, και του φαινόταν περίεργο.

Εξήγησε ότι τα συμπτώματα που παρουσίαζε δεν αντιστοιχούσαν πλήρως σε κάποια ψυχική νόσο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγει κάποια διάγνωση. Επιπλέον, οι ιατρικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των απεικονιστικών, δεν είχαν εντοπίσει κανένα οργανικό πρόβλημα που να εξηγεί την κατάστασή του.

Η στιγμή της αποκάλυψης

Ένας καταλυτικός παράγοντας για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν ένα συγκεκριμένο γεύμα. Ο στρατιωτικός γιατρός περιέγραψε πώς, μετά από αυτό το γεύμα, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα αισθανόταν καλά, παρουσίασε ξαφνικά πάλι επεισόδιο συμπτωμάτων.

Αυτό το γεγονός τον έκανε να σκεφτεί ότι «δεν γίνεται, κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ». Στη συνέχεια, αξιολόγησε ένα προς ένα τα συμπτώματά του και διαπίστωσε ότι ταίριαζαν με κάποιο είδος δηλητηρίασης, οπότε σκέφτηκε μήπως συμβαίνει και αυτό.

Σοκ, οργή και ψυχραιμία

Ο γιατρός περιέγραψε τις αντιδράσεις του όταν εξέτασε το ενδεχόμενο να ευθύνεται η πρώην σύζυγός του. Αισθάνθηκε αρχικά σοκ, οργή και θυμό για την κατάσταση.

Παρά τα έντονα αυτά συναισθήματα, προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Ο στόχος του ήταν να μείνει ψύχραιμος και να προσπαθήσει να αποδείξει αν όντως κάτι συνέβαινε, προκειμένου να διαπιστώσει τι πραγματικά συνέβαινε.

Η αποδοχή του ενδεχομένου

Ο στρατιωτικός γιατρός δήλωσε ότι είχε συμβιβαστεί με την ιδέα ότι ήταν πιθανό η εν διαστάσει σύζυγός του να του έκανε αυτό το πράγμα. Είχε αποδεχθεί μέσα του αυτή την πιθανότητα, με αρκετή αγωνία.

Όπως ανέφερε, μπορεί κάποιος να πιστεύει κάτι, αλλά πρέπει και να το αποδεχθεί. Αυτή η αποδοχή, παρά την αγωνία, τον βοήθησε να προχωρήσει στην αναζήτηση της αλήθειας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr