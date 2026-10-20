Πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις στις 21 Οκτωβρίου: Απεργία εκπαιδευτικών και στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ

Πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με τους εκπαιδευτικούς να πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Στις συγκεντρώσεις αναμένεται να συμμετάσχουν μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, ενώ οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις δράσεις τους από την Τρίτη.

Κινητοποιήσεις σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες

Στην 24ωρη απεργία της Τετάρτης συμμετέχουν εκπαιδευτικοί τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές. Η ΑΔΕΔΥ, από την πλευρά της, έχει προκηρύξει στάση εργασίας που θα διαρκέσει από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, καλώντας όλους τους εργαζόμενους των δημόσιων υπηρεσιών να συμμετάσχουν, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.

Σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί άμεσα από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα επιλέξουν να απεργήσουν. Επομένως, είναι πιθανό σε ορισμένα σχολεία να μη γίνουν καθόλου μαθήματα, ενώ σε άλλα να λειτουργήσουν συγκεκριμένα τμήματα ή να υπάρξουν τροποποιήσεις στο καθιερωμένο πρόγραμμα.

Οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε αυτές τις κινητοποιήσεις διεκδικώντας μια σειρά από αιτήματα. Στα οικονομικά τους αιτήματα περιλαμβάνονται η αύξηση των μισθών τους κατά 20%, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και η παροχή οικονομικής και στεγαστικής στήριξης για όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Επιπλέον, ζητούν δωρεάν μετακίνηση.

Πέρα από τα οικονομικά, οι διεκδικήσεις τους επεκτείνονται και σε θέματα λειτουργίας της εκπαίδευσης. Ζητούν την άμεση κάλυψη των υφιστάμενων κενών θέσεων, τη μονιμοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη διασφάλιση ασφαλών σχολικών κτιρίων, καθώς και την καθιέρωση σχολικών γευμάτων στα ολοήμερα σχολεία.

Οι φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος

Οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις δικές τους κινητοποιήσεις από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση στις 18:00 στην πλατεία Συντάγματος, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης. Στο πλαίσιο των δράσεών τους, σχεδιάζουν να στήσουν σκηνές στην πλατεία και να παραμείνουν εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ έχει προγραμματιστεί και συναυλία.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις

Σε ό,τι αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση για απεργία ή στάση εργασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Συνεπώς, η λειτουργία τους αναμένεται να είναι κανονική.

Η εικόνα της δημόσιας εκπαίδευσης

Η ΟΛΜΕ, εκφράζοντας την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση, περιγράφει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Αναφέρει ότι υπάρχουν περίπου 15.000 κενές θέσεις εκπαιδευτικών, γεγονός που επιβαρύνει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Επιπλέον, τονίζει την ανεπάρκεια των πόρων που διατίθενται για την εκπαίδευση, καθώς και τις χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευτικών, παράγοντες που συμβάλλουν στην επιδείνωση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: aftodioikisi.gr