Δείπνο του Θοδωρή Κυριακού προς τιμήν των μεγάλων δωρητών του τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1

Ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, παρέθεσε δείπνο προς τιμήν των μεγάλων δωρητών του Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1 για τα Παιδιά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αναγνώριση της γενναιόδωρης συνεισφοράς τους σε μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο τηλεμαραθώνιος, ο οποίος διεξήχθη στις 22 Δεκεμβρίου 2025, κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 3.330.000 ευρώ.

Ο σκοπός του δείπνου και η επιτυχία του τηλεμαραθωνίου

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Θοδωρή Κυριακού ήταν αφιερωμένη σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1. Ο τηλεμαραθώνιος του 2025, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου, συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσό των 3.330.000 ευρώ.

Αυτή η πρωτοβουλία είχε ως στόχο τη στήριξη χιλιάδων παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και έχουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας και προστασίας. Επιχειρήσεις, φορείς, η Πολιτεία και πολίτες ένωσαν τις δυνάμεις τους, αποδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς και της αλληλεγγύης για την επίτευξη αυτού του σημαντικού κοινωνικού έργου.

Επίτιμοι προσκεκλημένοι και παρουσίες από την πολιτική ηγεσία

Επίτιμος προσκεκλημένος της βραδιάς ήταν ο Sir Tony Blair, πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο Sir Tony Blair είναι επίσης Πρόεδρος του Tony Blair Institute for Global Change και Senior Advisor του Ομίλου Antenna.

Το δείπνο τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό κόσμο. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Σταύρος Παπασταύρου, Τάκης Θεοδωρικάκος, Όλγα Κεφαλογιάννη, Θάνος Πλεύρης, Χρίστος Δήμας και Δόμνα Μιχαηλίδου, καθώς και οι υφυπουργοί Γιώργος Μυλωνάκης και Παύλος Μαρινάκης.

Οι τιμώμενοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου

Τιμώμενοι της βραδιάς ήταν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, των οποίων η πολύτιμη συνεισφορά στον Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 για τα Παιδιά ήταν καθοριστική. Η γενναιόδωρη υποστήριξή τους συνέβαλε στην επιτυχία της πρωτοβουλίας και στην επίτευξη του σημαντικού κοινωνικού της έργου.

Μεταξύ των τιμώμενων επιχειρηματιών ήταν οι Φωκίων Καραβίας, Μιχάλης Κουβελιώτης, Γιάννης Κούστας, Κίκος Μαρτίνος, Χρήστος Μεγάλου, Βασίλης Μπιθαράς, Γιώργος Μουνδρέας, Παύλος Μυλωνάς, Κώστας Νεμπής, Ροδόλφος Οντόνι, Γιώργος Περιστέρης, Γιώργος Προκοπίου, Ιωάννης Σαρακάκης, Ανδρέας Σιάμισιης, Γιώργος Στάσσης, Ορέστης Τσακαλώτος, Αγγελική Φράγκου, Βασίλης Ψάλτης και Paul Coulson.

Μηνύματα στήριξης και αναγνώρισης

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε χαιρετισμό μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Στο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον ΑΝΤ1 και προσωπικά τον Θοδωρή Κυριακού για την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Τόνισε πως δεν είναι μόνο τα 3,3 εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν, αλλά συνολικά η προσπάθεια του σταθμού να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή σε ζητήματα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία. Εξέφρασε την ευχή στον επόμενο μεγάλο Τηλεμαραθώνιο να συγκεντρωθούν ακόμα περισσότερα χρήματα για όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, στην ομιλία του ανέφερε ότι η Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε στον τηλεμαραθώνιο με ένα πολύ σημαντικό ποσό. Διευκρίνισε ότι το μισό από αυτό το ποσό δόθηκε στη «Φλόγα» προκειμένου να θωρακιστεί ο χώρος στον οποίο τοποθετήθηκε ένα νέο μηχάνημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki