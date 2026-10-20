Τροφική δηλητηρίαση σε γιορτή πιλαφιού στην Τουρκία: 182 άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία, μετά από ένα περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης που έλαβε χώρα σε παραδοσιακή γιορτή πιλαφιού. Τουλάχιστον 182 άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, αφού εμφάνισαν συμπτώματα μετά την κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων. Οι αρχές της χώρας έχουν ήδη ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, εστιάζοντας στα είδη που σερβιρίστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Παραδοσιακή γιορτή στην Προύσα

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας παραδοσιακής εκδήλωσης που έλαβε χώρα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στη συνοικία Τσιτλί, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Προύσας, στην Τουρκία. Η εκδήλωση συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό κατοίκων, με την προσέλευση να ξεπερνά τα 1.000 άτομα, τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την τοπική παράδοση.

Στο πλαίσιο αυτής της τελετής, που διοργανώθηκε ως μνημόσυνο για τους νεκρούς της κοινότητας, προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους χαρακτηριστικά εδέσματα. Συγκεκριμένα, σερβιρίστηκε πιλάφι με κοτόπουλο, ένα παραδοσιακό πιάτο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τέτοιων εκδηλώσεων. Επιπλέον, προσφέρθηκε αριάνι, ένα παραδοσιακό ρόφημα με βάση το γιαούρτι, το οποίο είναι επίσης δημοφιλές στην περιοχή.

Μαζική προσέλευση στα νοσοκομεία

Περίπου τρεις ώρες μετά την έναρξη της εκδήλωσης και την κατανάλωση των προσφερόμενων εδεσμάτων και ροφημάτων, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Ο αριθμός των ατόμων που επλήγησαν και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια ανήλθε τουλάχιστον στους 182, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών.

Οι ασθενείς αναζήτησαν άμεσα ιατρική βοήθεια σε τοπικό νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα γίνονταν όλο και πιο έντονα. Λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων που παρουσίαζαν συμπτώματα και χρειάζονταν περίθαλψη, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά ορισμένων εξ αυτών σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτό έγινε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πληγέντες θα λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και περίθαλψη εγκαίρως.

Έρευνα για τα πιθανά αίτια

Μετά την εκδήλωση της μαζικής δηλητηρίασης, η τοπική διοίκηση της χωροφυλακής ανέλαβε δράση και ξεκίνησε ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Η έρευνα επικεντρώνεται στα τρόφιμα και τα ροφήματα που σερβιρίστηκαν στους παρευρισκόμενους κατά τη διάρκεια της γιορτής.

Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή το ενδεχόμενο η τροφική δηλητηρίαση να οφείλεται στο κοτόπουλο που προσφέρθηκε μαζί με το ρύζι. Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι το αριάνι, το παραδοσιακό ρόφημα με βάση το γιαούρτι, ενδέχεται να είχε λήξει. Αυτές οι δύο πιθανότητες αποτελούν τους κύριους άξονες της προκαταρκτικής έρευνας για την ανεύρεση της πηγής της δηλητηρίασης.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων

Για την πλήρη και ακριβή διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στη μαζική τροφική δηλητηρίαση, έχουν ληφθεί δείγματα τόσο από τα τρόφιμα όσο και από τα ροφήματα που καταναλώθηκαν. Αυτά τα δείγματα έχουν αποσταλεί σε εργαστήρια για ενδελεχείς αναλύσεις.

Τα ακριβή αίτια της μαζικής τροφικής δηλητηρίασης αναμένεται να διευκρινιστούν πλήρως μετά την ολοκλήρωση και την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτών των εργαστηριακών αναλύσεων. Μέχρι τότε, η έρευνα της χωροφυλακής συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta