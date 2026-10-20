Η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος αλλάζει τις μετακινήσεις στη νότια Αθήνα

Νέα δεδομένα στις μετακινήσεις στη νότια Αθήνα αναμένεται να δημιουργήσει η υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος στο Ελληνικό. Το έργο στοχεύει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη δημιουργία νέων οδικών συνδέσεων και την ευκολότερη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο. Η ολοκλήρωση των εργασιών εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την άμεση σύνδεση των περιοχών του Ελληνικού και της Αργυρούπολης με την παραλία του Αγίου Κοσμά, περιορίζοντας σημαντικά τους σημερινούς χρόνους μετακίνησης.

Οι στόχοι του έργου και η σημασία του

Η υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος αποτελεί μια παρέμβαση με ιδιαίτερη σημασία για την ευρύτερη περιοχή. Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης επισημαίνει ότι η πόλη παραμένει αποκομμένη από το παραλιακό της μέτωπο εδώ και περίπου 80 χρόνια. Αυτή η αποκοπή οφείλεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην έκταση του πρώην αεροδρομίου, αλλά και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Με την ολοκλήρωση των έργων, ο βασικός στόχος είναι η άμεση σύνδεση των δύο περιοχών με την παραλία του Αγίου Κοσμά. Παράλληλα, αναμένεται να δημιουργηθεί ένας ενιαίος αστικός χώρος, ο οποίος θα προσφέρει άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και η δημιουργία νέων οδικών συνδέσεων αποτελούν βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών.

Σημαντική μείωση των χρόνων μετακίνησης

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, η σημερινή πρόσβαση στην παραλία του Αγίου Κοσμά από το Ελληνικό και την Αργυρούπολη απαιτεί τουλάχιστον 25 λεπτά. Ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με την κίνηση, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονται να ακολουθήσουν διαδρομές είτε μέσω της Λεωφόρου Αλίμου, είτε περιμετρικά από τη Λεωφόρο Καραμανλή, κοντά στο Γκολφ της Γλυφάδας.

Με τη λειτουργία των νέων κόμβων, της υπογειοποίησης και του εσωτερικού οδικού δικτύου της επένδυσης, εκτιμάται ότι η πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο θα γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Επιπλέον, η διαδρομή από το ύψος του υπό ανέγερση κτιρίου της Hard Rock μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου, η οποία σήμερα απαιτεί περίπου 40 λεπτά σε ώρες αιχμής, αναμένεται να αποσυμφορηθεί σημαντικά. Οι οδηγοί που κινούνται μεταξύ Πειραιά και Βουλιαγμένης θα μπορούν να συνεχίζουν την πορεία τους χωρίς να εισέρχονται στο παραλιακό μέτωπο, συμβάλλοντας στην ευρύτερη κυκλοφοριακή διευκόλυνση.

Το νέο οδικό δίκτυο και οι λωρίδες κυκλοφορίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υπογειοποιημένη σήραγγα της Ποσειδώνος, η οποία θα διαθέτει συνολικά έξι λωρίδες κυκλοφορίας. Το ευρύτερο οδικό δίκτυο στην παραλιακή ζώνη θα περιλαμβάνει συνολικά 12 λωρίδες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Αυτή η διεύρυνση του οδικού δικτύου αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή της κυκλοφορίας και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους οδηγούς.

Παράλληλα, προβλέπονται ξεχωριστές οδικές συνδέσεις με λωρίδες κυκλοφορίας στην παλιά Ποσειδώνος. Θα υπάρχουν επίσης εσωτερικές διαδρομές εκατέρωθεν, οι οποίες θα εξυπηρετούν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος. Αυτά περιλαμβάνουν τη μαρίνα, την παραλία του Αγίου Κοσμά και τις γειτονιές του Κάτω Ελληνικού, διασφαλίζοντας την εύκολη και άμεση προσβασιμότητα σε αυτά τα σημεία.

Έργο συμφωνημένο από το 2016

Η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος αποτελεί ένα έργο που έχει συμφωνηθεί από το 2016, όπως αναφέρει ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης. Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενός νέου οδικού δικτύου στο Ελληνικό, το οποίο θα προσφέρει πρόσθετες επιλογές μετακίνησης στους πολίτες. Η ολοκλήρωση αυτού του σχεδιασμού αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την περιοχή, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές και βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

Η σύνδεση των υφιστάμενων γειτονιών με τη νέα ανάπτυξη του Ελληνικού είναι ένα κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού. Μέσω αυτής της σύνδεσης, επιδιώκεται η δημιουργία ενός λειτουργικού και προσβάσιμου αστικού περιβάλλοντος, που θα ενώνει την πόλη με το παραλιακό της μέτωπο μετά από πολλές δεκαετίες απομόνωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki