Φοιτητές στήνουν σκηνές στο Σύνταγμα ενόψει διήμερων κινητοποιήσεων για την Παιδεία

Φοιτητές έχουν στήσει σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας την έναρξη διήμερων κινητοποιήσεων με κύριο αίτημα τη βελτίωση της δημόσιας Παιδείας. Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν την Τρίτη (20/10/26), εστιάζουν επίσης στο υψηλό κόστος σπουδών, την ανεπαρκή φοιτητική μέριμνα και τις συνθήκες διεξαγωγής των μαθημάτων. Η πλατεία έχει μετατραπεί σε ένα αστικό κάμπινγκ, προετοιμάζοντας τις μαζικές εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη (21/10/26) σε ολόκληρη τη χώρα.

Το σκηνικό στην πλατεία Συντάγματος

Από το απόγευμα της Τρίτης (20/10/26), η εικόνα της πλατείας Συντάγματος έχει αλλάξει, καθώς φοιτητές έχουν στήσει πολυάριθμες σκηνές, δημιουργώντας ένα αστικό κάμπινγκ. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος των διήμερων κινητοποιήσεων που οργανώνουν, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και την καθημερινότητά τους.

Στον ίδιο χώρο, στην πλατεία Συντάγματος, έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης (20/10/26) μια μεγάλη φοιτητική συγκέντρωση. Η συγκέντρωση αυτή θα πλαισιωθεί και από συναυλία, προσδίδοντας έναν πιο δυναμικό τόνο στην έναρξη των κινητοποιήσεων. Η σημερινή δράση λειτουργεί ως προπομπός για τις ευρύτερες εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν την επόμενη ημέρα.

Τα αιτήματα των φοιτητών

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις διαμαρτύρονται έντονα για τη δημόσια Παιδεία, ζητώντας ουσιαστική στήριξη και αναβάθμιση. Ένα από τα κεντρικά τους αιτήματα αφορά το υψηλό κόστος σπουδών, το οποίο θεωρούν δυσβάσταχτο για πολλές οικογένειες και εμποδίζει την ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές αναδεικνύουν το ζήτημα της φοιτητικής μέριμνας, απαιτώντας βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης και υποστήριξης για τους φοιτητές. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται επίσης το γενικότερο υψηλό κόστος ζωής, που επηρεάζει άμεσα την οικονομική τους κατάσταση, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται τα μαθήματα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Πανελλαδικές δράσεις σε περισσότερες από 50 πόλεις

Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών αναμένεται να κορυφωθούν την Τετάρτη (21/10/26), με ένα ευρύ φάσμα δράσεων που έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 50 πόλεις, γεγονός που υπογραμμίζει την πανελλαδική διάσταση των διαμαρτυριών και τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Στην Αθήνα, το κεντρικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι, με σημείο εκκίνησης τα Προπύλαια, ένα ιστορικό σημείο συνάντησης για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, οι φοιτητές έχουν δώσει ραντεβού στις 11:00 το πρωί, μπροστά στο Άγαλμα Βενιζέλου, προκειμένου να εκφράσουν και εκεί τα αιτήματά τους.

Συμμετοχή εκπαιδευτικών και εργαζομένων του Δημοσίου

Στις διήμερες κινητοποιήσεις των φοιτητών συμμετέχουν ενεργά και οι εκπαιδευτικοί, με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) να έχει κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία. Η συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών ενισχύει το μήνυμα των διαμαρτυριών, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά η δημόσια Παιδεία.

Επιπλέον, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει προκηρύξει στάσεις εργασίας, οι οποίες, κατόπιν αποφάσεων των τοπικών ΕΛΜΕ, μετατρέπονται σε 24ωρες απεργίες. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προχωρήσει στην προκήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας, καλώντας τους εργαζόμενους του Δημοσίου να στηρίξουν τα συλλαλητήρια και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στα αιτήματα των φοιτητών και των εκπαιδευτικών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis