Τα επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα ήρθαν στην επιφάνεια για την υπόθεση απόπειρας δηλητηρίασης ενός 41χρονου άνδρα από την πρώην σύζυγό του στο Περιστέρι. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη οπτικού υλικού, επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα φέρεται να τοποθετούσε ύποπτες ουσίες σε τρόφιμα, όπως μέλι, αλλά και σε νερό, χρησιμοποιώντας σύριγγα. Οι αναλύσεις των δειγμάτων επιβεβαιώνουν τη χρήση της δηλητηριώδους ουσίας ατροπίνης.

Επιβεβαίωση της χρήσης ατροπίνης

Η συνολική εξέταση των δειγμάτων που εστάλησαν στο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Αθήνας οδήγησε σε σαφή επιβεβαίωση. Φαίνεται, λοιπόν, και από την εξέταση αυτή, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έβαζε την ουσία ατροπίνη, μια δηλητηριώδη ουσία με γνωστές παρενέργειες, στα φαγητά. Συγκεκριμένα, η ατροπίνη ανιχνεύθηκε σε μέλι, καθώς και σε διάφορα άλλα τρόφιμα εντός του συγκεκριμένου σπιτιού στο Περιστέρι.

Τα εργαστηριακά αυτά ευρήματα αποτελούν κεντρικό στοιχείο στην υπόθεση, καθώς τεκμηριώνουν την παρουσία και τη χρήση της επικίνδυνης αυτής ουσίας. Η ανάλυση των δειγμάτων ήταν καθοριστική για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης, παρέχοντας επίσημα στοιχεία σχετικά με την απόπειρα δηλητηρίασης του 41χρονου.

Η έναρξη της αστυνομικής έρευνας

Η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη οπτικού υλικού. Στα βίντεο αυτά, η γυναίκα φέρεται να απεικονίζεται να τοποθετεί ύποπτες ουσίες σε διάφορα τρόφιμα και υγρά. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούσε σύριγγα για να προσθέσει τις ουσίες αυτές σε προϊόντα όπως το μέλι, αλλά και σε νερό, εντός της οικίας.

Το οπτικό αυτό υλικό αποτέλεσε το έναυσμα για τις αρχές να ξεκινήσουν τη διερεύνηση των συνθηκών της υπόθεσης. Η αποκάλυψη των βίντεο ήταν καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης, οδηγώντας στη συλλογή των δειγμάτων που στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές αναλύσεις.

Ανίχνευση φυτικών ουσιών και προέλευση

Πέρα από την ατροπίνη, η τοξικολογική εξέταση αποκάλυψε και την ανίχνευση ορισμένων φυτικών ουσιών. Πιθανολογείται ότι η ατροπίνη βρισκόταν αναμεμειγμένη με αυτά τα φυτικά σκευάσματα. Υπάρχουν τέτοια προϊόντα που κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο ή διατίθενται σε φαρμακεία.

Φαίνεται πως η κατηγορούμενη είχε χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους σκευάσματα, καθώς έχουν βρεθεί συμπληρωματικά φυτικά προϊόντα. Η παρουσία αυτών των φυτικών ουσιών, σε συνδυασμό με την ατροπίνη, υποδεικνύει μια συγκεκριμένη μέθοδο στην προσπάθεια δηλητηρίασης του 41χρονου άνδρα.

Εύρεση φιαλιδίων ατροπίνης και περαιτέρω διερεύνηση

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθη, βρέθηκαν και φιαλίδια της επικίνδυνης ουσίας ατροπίνης. Η εύρεση αυτών των φιαλιδίων ενισχύει τα ευρήματα των εργαστηριακών αναλύσεων και προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση.

Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται ενδελεχώς από τις αρχές. Σκοπός είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες φέρεται να επιχειρήθηκε η δηλητηρίαση του άνδρα. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο η έκθεση του 41χρονου στην ουσία να είχε επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, με πιθανή σταδιακή επίδραση στην υγεία του.

Με πληροφορίες από: News.gr