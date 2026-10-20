Ολοκληρώθηκε η μοριοδότηση των υποψηφίων ΕΠΟΠ από το ΓΕΕΘΑ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με την εξέλιξη των διαγωνισμών για τις προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμες. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, το ΓΕΕΘΑ γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η μοριοδότηση των υποψηφίων κατά ειδικότητα.

Οι διαγωνισμοί αφορούν προσλήψεις για τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, καθώς και τα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής. Οι υποψήφιοι καλούνται να ενημερωθούν για τη μοριοδότησή τους, ενώ τους δίνεται και η δυνατότητα υποβολής προσφυγής εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και οι διαγωνισμοί

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαγωνισμών για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των υποψηφίων. Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία στελέχωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι διαγωνισμοί αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, περιλαμβάνοντας θέσεις για τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. Επιπλέον, προσλήψεις ΕΠΟΠ πραγματοποιούνται και για τα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής, υπογραμμίζοντας την πολυδιάστατη φύση των αναγκών σε προσωπικό.

Πώς ενημερώνονται οι υποψήφιοι για τη μοριοδότηση

Το ΓΕΕΘΑ έχει προβλέψει συγκεκριμένο τρόπο ενημέρωσης για τους υποψηφίους ΕΠΟΠ σχετικά με τη μοριοδότησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τα αποτελέσματα της μοριοδότησής τους κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων, οι οποίες παρατίθενται στη σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ευθύνη για την ενημέρωση βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους τους υποψηφίους.

Δικαίωμα προσφυγής και προθεσμία υποβολής

Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης, οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή κατά της βαθμολογίας τους. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφυγών έχει οριστεί μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026.

Η διαδικασία υποβολής προσφυγής πραγματοποιείται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στο e-mail αυτό, οι υποψήφιοι οφείλουν να αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό τους, το πατρώνυμο, τον αριθμό αίτησης και την ειδικότητα, ανάλογα με τον Κλάδο και το Σώμα ενδιαφέροντος. Οι σχετικές διευθύνσεις e-mail για την υποβολή των προσφυγών αναφέρονται στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Η διαδικασία στις επιτροπές και η διάρκειά της

Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί για να παρουσιαστούν στις Επιτροπές αξιολόγησης οφείλουν να προσέλθουν την καθορισμένη ώρα, η οποία είναι στις 07:30 π.μ. Κατά την προσέλευσή τους, είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από το ΓΕΕΘΑ.

Η διαδικασία αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο αναμένεται να διαρκέσει έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Με την ολοκλήρωση της κάθε επιμέρους εξέτασης ή δοκιμασίας, θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, ενημερώνοντας τους υποψηφίους για το αν συνεχίζουν ή όχι στην επόμενη φάση της διαδικασίας πρόσληψης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis