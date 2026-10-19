Επίθεση σε πλοίαρχο στη γραμμή Κόστας Αργολίδας-Σπετσών: Πέντε συλλήψεις

Το απόγευμα του Σαββάτου, πλοίαρχος επιβατηγού πλοίου που εκτελεί τη γραμμή «Κόστα Αργολίδας-Σπέτσες» δέχθηκε επίθεση και χτυπήθηκε από οδηγούς φορτηγών. Το περιστατικό έλαβε χώρα στον καταπέλτη του πλοίου, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία φόρτωσης για το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τις Σπέτσες. Ο πλοίαρχος τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ενώ πέντε οδηγοί φορτηγών συνελήφθησαν για την υπόθεση.

Η επίθεση και ο τραυματισμός του πλοιάρχου

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ), ο πλοίαρχος δέχθηκε επίθεση από οδηγούς φορτηγών και συγγενικά τους πρόσωπα. Η Ένωση χαρακτήρισε την πράξη «τραμπουκική, μαφιόζικου τύπου επίθεση και βιαιοπραγία» και «απρόκλητη και βάναυση επίθεση», η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του πλοιάρχου, με τον ίδιο να φέρει εμφανή τραύματα στο πρόσωπο.

Άμεσα μετά το περιστατικό, ο τραυματισμένος πλοίαρχος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ. Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ερμιονίδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, προκειμένου να του παρασχεθεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η παρέμβαση του Λιμενικού Σώματος

Η Λιμενική Αρχή του Πορτοχελίου ενημερώθηκε τις απογευματινές ώρες της χθεσινής ημέρας από τον πλοιοκτήτη του επιβατηγού – οχηματαγωγού – δρομολογιακού (Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ) πλοίου ελληνικής σημαίας. Η ενημέρωση αφορούσε το επεισόδιο που εκδηλώθηκε επί του καταπέλτη του πλοίου, μεταξύ του πλοιάρχου και οδηγών φορτηγών οχημάτων, κατά τη διάρκεια της φόρτωσης για το εγκεκριμένο δρομολόγιο από τον λιμένα Κόστας Αργολίδας προς το λιμάνι Σπετσών.

Στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν άμεσα στο σημείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο πλοίαρχος του Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ πλοίου βρισκόταν στο κατάστρωμα μαζί με οδηγούς φορτηγών οχημάτων και έφερε τραύματα στο πρόσωπο. Το Λιμενικό Σώμα επιβεβαίωσε ότι το επεισόδιο σημειώθηκε στον καταπέλτη του πλοίου, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία φόρτωσης.

Οι συλλήψεις των εμπλεκομένων

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν συνολικά πέντε ημεδαποί οδηγοί φορτηγών. Δύο εκ των ανωτέρω εμπλεκομένων οδηγών, ηλικίας 25 ετών, μετέβησαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ερμιονίδας, συνοδευόμενοι από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στη συνέχεια, προσήλθαν στη Λιμενική Αρχή του Πορτοχελίου τρεις ακόμη εμπλεκόμενοι οδηγοί φορτηγών οχημάτων, ηλικίας 51, 52 και 55 ετών. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Πορτοχελίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι πέντε ανωτέρω ημεδαποί οδηγοί.

Οι κατηγορίες και η καταδίκη της επίθεσης

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση των άρθρων 292 «Παρακώλυση συγκοινωνιών», 309 «Επικίνδυνη σωματική βλάβη» και 313 «Συμπλοκή» του Ποινικού Κώδικα.

Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ) καταδίκασε απερίφραστα τη χθεσινή επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «τραμπουκική, μαφιόζικου τύπου επίθεση και βιαιοπραγία» σε βάρος του πλοιάρχου. Η Ένωση τόνισε πως ο συνάδελφος πλοίαρχος υπέστη μια απρόκλητη και βάναυση επίθεση από συγκεκριμένους οδηγούς φορτηγών και συγγενικά τους πρόσωπα που έσπευσαν να συνδράμουν, λειτουργώντας «ως αγέλη κανιβ».

Ο απόπλους του πλοίου

Παρά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε, το επιβατηγό – οχηματαγωγό – δρομολογιακό πλοίο απέπλευσε κανονικά για την εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολογίου προς το λιμάνι Σπετσών.

Ο απόπλους κατέστη δυνατός κατόπιν αντικατάστασης του πλοιάρχου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των δρομολογίων της γραμμής «Κόστα Αργολίδας-Σπέτσες» και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των οχημάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki