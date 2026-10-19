Αυστηρά πρόστιμα στη Βρετανία για μουσική χωρίς ακουστικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Νέα αυστηρά μέτρα τίθενται σε ισχύ στη Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή προστίμων σε όσους επιβάτες αναπαράγουν μουσική ή βίντεο από τα ηχεία των κινητών τους τηλεφώνων χωρίς τη χρήση ακουστικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ύψος των προστίμων μπορεί να φτάσει έως και τις 100 λίρες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας που ξεκινά τη Δευτέρα (19/10) με στόχο την αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Νέα μέτρα για την ηχορύπανση στα ΜΜΜ

Οι χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών στη Βρετανία καλούνται να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες που θεσπίζει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, όσοι επιλέγουν να ακούνε μουσική ή να παρακολουθούν βίντεο από τα κινητά τους τηλέφωνα, χρησιμοποιώντας τα ηχεία τους αντί για ακουστικά, ενώ βρίσκονται μέσα σε λεωφορεία και τρένα, θα έρχονται αντιμέτωποι με οικονομικές κυρώσεις. Το πρόστιμο που προβλέπεται για την παράβαση αυτή μπορεί να ανέλθει έως και τις 100 λίρες.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια της βρετανικής κυβέρνησης να βελτιώσει την εμπειρία των πολιτών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η αναπαραγωγή ήχου χωρίς ακουστικά έχει αναγνωριστεί ως πηγή ενόχλησης για πολλούς επιβάτες, οδηγώντας στη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία της δημόσιας ησυχίας και την προώθηση μιας πιο ευχάριστης διαδρομής για όλους.

Η εκστρατεία «share the journey, not the noise»

Ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, εξαπολύοντας μια εκστρατεία κατά της αντικοινωνικής συμπεριφοράς που παρατηρείται στα μέσα μεταφοράς. Η ενημερωτική καμπάνια, η οποία φέρει το κεντρικό σύνθημα «share the journey, not the noise» (μοιραστείτε το ταξίδι, όχι τον θόρυβο), ξεκινά επίσημα τη Δευτέρα (19/10). Στόχος της είναι να υπενθυμίσει στους επιβάτες την ανάγκη χρήσης ακουστικών κατά την αναπαραγωγή ήχου.

Σε δήλωσή του, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε την κοινή εμπειρία της ενόχλησης: «Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα τρένο όπου κάποιος αρχίζει να δυναμώνει τη μουσική ή τα βίντεο από το τηλέφωνό του. Σου σπάει τα νεύρα και μπορεί γρήγορα να καταστρέψει τη διαδρομή». Πρόσθεσε επίσης ότι η εθνική αυτή εκστρατεία θα δώσει στις τοπικές αρχές νέες εξουσίες για την αντιμετώπιση όχι μόνο της δυνατής μουσικής, αλλά και του ατμίσματος και των σκουπιδιών στα μέσα μεταφοράς.

Εφαρμογή των κανόνων και κυβερνητικές δηλώσεις

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα εφαρμοστούν με βάση οδηγίες που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτές οι οδηγίες θα παρέχουν στις τοπικές αρχές την απαραίτητη δυνατότητα να επιβάλλουν τα πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 100 λίρες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αστυνόμευση των μέτρων δεν θα είναι ευθύνη των οδηγών των λεωφορείων, αλλά θα ανατεθεί σε ειδικούς αξιωματικούς ασφάλειας μεταφορών.

Η Υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, υπογράμμισε τη σημασία των αλλαγών στη συμπεριφορά των πολιτών, δηλώνοντας: «Ακόμη και μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην εμπειρία των πολιτών στα ΜΜΜ». Η στήριξη του κοινού προς αυτά τα μέτρα φαίνεται να είναι σημαντική, καθώς δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων στηρίζει την αυστηροποίηση των μέτρων κατά της ηχορύπανσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αντιδράσεις και ζητήματα ασφάλειας προσωπικού

Παρά την κυβερνητική πρωτοβουλία, ο σκιώδης Υπουργός Μεταφορών του Συντηρητικού Κόμματος, Ρίτσαρντ Χόλντεν, εξέφρασε την άποψη ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν είναι επαρκή. Ο κ. Χόλντεν εστίασε την κριτική του στην ανάγκη για ενισχυμένη προστασία του προσωπικού των σιδηροδρόμων, πέρα από τα ζητήματα ηχορύπανσης.

Στη δήλωσή του, ο Ρίτσαρντ Χόλντεν ανέφερε: «Επιτέλους οι Εργατικοί αντιλαμβάνονται ότι κανείς δεν θέλει να υπομένει δυνατή τέκνο ή χιπ χοπ σε ένα γεμάτο τρένο». Ωστόσο, τόνισε επίσης μια πιο σοβαρή διάσταση του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις κατά του προσωπικού των σιδηροδρόμων έχουν αυξηθεί κατά 68%, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει σοβαρά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta