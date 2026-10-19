Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένες διαδηλώσεις και σοβαρά επεισόδια, τόσο στο Παρίσι όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι κινητοποιήσεις, που αφορούν κυρίως το αυξημένο κόστος ζωής, οδήγησαν σε συγκρούσεις βίαιων ομάδων με τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και σε λεηλασίες καταστημάτων και πυρκαγιές. Το Σαββατοκύριακο χαρακτηρίστηκε από ένα κλίμα έντασης και ανασφάλειας, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν στις διαδηλώσεις.

Εκτεταμένα επεισόδια και συλλήψεις

Οι δρόμοι του Παρισιού και άλλων γαλλικών πόλεων πήραν «φωτιά» από τους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο. Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου έλαβαν μεγάλες διαστάσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής και η δυσαρέσκεια για την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών συγκαταλέγονταν στις αιτίες αυτής της κοινωνικής αναταραχής. Παράλληλα, σε διάφορες περιοχές σημειώθηκαν βίαια επεισόδια, καταστροφές, λεηλασίες και πυρκαγιές, ενώ οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις ενέτειναν το κλίμα ανασφάλειας. Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι την Κυριακή συνελήφθησαν 855 άτομα στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας, μετά τις συγκρούσεις και τις λεηλασίες.

Η παρέμβαση κατοίκου με καυτό νερό

Εν μέσω των επεισοδίων, ένα βίντεο που δείχνει έναν εξοργισμένο κάτοικο του Παρισιού να αντιδρά, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ο κάτοικος παρακολουθούσε από το διαμέρισμά του τα επεισόδια που εκτυλίσσονταν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στο μπαλκόνι κρατώντας μια ασημένια κατσαρόλα με υγρό, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν βραστό νερό. Το άδειασε στον δρόμο από κάτω, με αποτέλεσμα οι ταραξίες να τρέπονται σε φυγή, ενώ στο βάθος αναβοσβήνουν μπλε φώτα. Η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στην προστασία των επιχειρήσεων της γειτονιάς του.

Σουρεαλιστικές εικόνες στην καρδιά του Παρισιού

Ένα άλλο βίντεο από το Παρίσι, το οποίο χαρακτηρίστηκε σουρεαλιστικό, δείχνει ένα ζευγάρι να πίνει το ποτό του στον δρόμο, εν μέσω του χαλασμού. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε ένα καφέ, το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου.

Το σκηνικό περιελάμβανε τις διαδηλώσεις στη γαλλική πρωτεύουσα, με τα διπλανά καταστήματα να καίγονται κυριολεκτικά, ενώ το ζευγάρι φαινόταν να βρίσκεται στον κόσμο του. Το βίντεο αυτό έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού και οι αντιδράσεις

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ταξίδεψε στο Παρίσι για την πρώτη του συναυλία στη γαλλική πρωτεύουσα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο La Seine Musicale. Λίγες ώρες πριν από την εμφάνισή του, ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, ο Αργυρός εμφανίστηκε μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, στο Τροκαντερό, τραγουδώντας το νέο του κομμάτι «Ρεύμα». Αν και η εικόνα είχε τα χαρακτηριστικά μιας συνηθισμένης προωθητικής ανάρτησης, η συγκυρία των εκτεταμένων διαδηλώσεων και επεισοδίων στη Γαλλία αποδείχθηκε καθοριστική για την υποδοχή της.

Κριτική για την επικοινωνιακή διαχείριση

Το βίντεο του Κωνσταντίνου Αργυρού αντιμετωπίστηκε από μερίδα χρηστών ως μια άστοχη επιλογή, δεδομένου του κλίματος αναταραχής που επικρατούσε. Η κριτική δεν επικεντρώθηκε στην απόφασή του να πραγματοποιήσει τη συναυλία, αλλά στο γεγονός ότι επέλεξε να δημοσιεύσει ένα χαρούμενο, promo στιγμιότυπο από την πόλη, χωρίς κάποια αναφορά στην κατάσταση.

Κάτω από την ανάρτηση εμφανίστηκαν πολλά επικριτικά σχόλια, με ορισμένους χρήστες να χαρακτηρίζουν τον τραγουδιστή εκτός κλίματος και να αμφισβητούν την ευαισθησία που επέδειξε απέναντι στις εξελίξεις. Μάλιστα, η Ναταλία Γερμανού σχολίασε την ανάρτηση μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», θέτοντας το ζήτημα του κατά πόσο θα μπορούσε ο τραγουδιστής να συνοδεύσει την προώθηση της συναυλίας του με μια αναφορά στις δύσκολες στιγμές που περνούσε η γαλλική πρωτεύουσα. Η παρουσιάστρια αναρωτήθηκε αν κάποιος από τους συνεργάτες του θα μπορούσε να τον είχε συμβουλεύσει να αντιμετωπίσει διαφορετικά την επικοινωνιακή διαχείριση της εμφάνισής του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Gazzetta