Νέες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: Κατέθεσε ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ένας ακόμη μάρτυρας κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή. Πρόκειται για ασθενή του προφυλακισμένου γιατρού, ο οποίος φέρεται να είχε κοινωνική γνωριμία με τον τραγουδιστή και να συνομίλησε μαζί του την ημέρα του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, ο 58χρονος παθολόγος, μέσω των συνηγόρων του, κατέθεσε νέο υπόμνημα, επιδιώκοντας να αποσυνδεθεί πλήρως από την υπόθεση και να αρνηθεί κάθε σχέση με τις εναλλακτικές θεραπείες.

Η κατάθεση του ασθενούς-μάρτυρα

Στο πλαίσιο της ανάκρισης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ένας ασθενής του προφυλακισμένου γιατρού πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου. Ο μάρτυρας αυτός, τον οποίο πρότεινε ο ίδιος ο κατηγορούμενος γιατρός, βρισκόταν στον χώρο υποδοχής του ιατρείου της οδού Καρνεάδου τη μοιραία ημέρα, περίπου στις 14:00 το μεσημέρι.

Όπως περιγράφεται στις καταθέσεις, ο μάρτυρας γνώριζε κοινωνικά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Γι’ αυτόν τον λόγο, τον χαιρέτησε και είχαν μια σύντομη συνομιλία. Η κατάθεση του μάρτυρα διήρκεσε περίπου μία ώρα και θεωρείται σημαντική για την ενίσχυση των ισχυρισμών του προφυλακισμένου γιατρού.

Η αποχώρηση του γιατρού και η άφιξη του τραγουδιστή

Σύμφωνα με την περιγραφή των γεγονότων, την ώρα που ο μάρτυρας συνομιλούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο κατηγορούμενος γιατρός αποχώρησε από το ιατρείο του. Ο προορισμός του ήταν ένα κοντινό εστιατόριο. Ο ίδιος ο γιατρός αναφέρει σε υπόμνημά του ότι αποχώρησε σχεδόν ταυτόχρονα με τον ασθενή-μάρτυρα, κατευθυνόμενος προς το εστιατόριο «LeRose».

Αμέσως μετά την αποχώρηση του γιατρού, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατευθύνθηκε προς το ιατρείο της κατηγορούμενης Ιωάννας Γάκα, όπου και υποβλήθηκε, λίγο αργότερα, σε πλασμαφαίρεση. Ο προφυλακισμένος γιατρός υποστηρίζει ότι αυτή η χρονική αλληλουχία δείχνει την «πλήρη έλλειψη διασύνδεσής του με το ραντεβού της Ιωάννας Γάκα με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την οιαδήποτε ευθύνη ή σχέση του με τη θεραπεία του τραγουδιστή».

Το νέο υπόμνημα από τις φυλακές Κορυδαλλού

Από το κελί των φυλακών Κορυρυδαλλού, ο 58χρονος παθολόγος κατέθεσε σήμερα το πρωί, 19 Οκτωβρίου 2026, νέο υπόμνημα στον 32ο ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το υπόμνημα υποβλήθηκε μέσω των συνηγόρων του, Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού, και έχει ως στόχο να διαχωρίσει πλήρως την επαγγελματική του συνεργασία από την 56χρονη ανειδίκευτη γιατρό, σύζυγό του.

Ο γιατρός επιδιώκει να θέσει εαυτόν εκτός του κάδρου των ευθυνών για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Μαζωνάκη, ρίπτοντας επί της ουσίας όλες τις ευθύνες στη σύζυγό του. Στο υπόμνημα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ούτε γνώριζα τον εκλιπόντα, ούτε είχα συνομιλήσει ποτέ μαζί του ούτε καν ποτέ τον έχω αναφέρει σε κανένα ή στο κινητό μου όπως ζήτησα η ΔΕΕ να πιστοποιήσει(!), ούτε είχα οποιαδήποτε προηγούμενη συνεννόηση, επικοινωνία ή θεραπευτική σχέση μαζί του».

Νέα ιατρικά στοιχεία και η υπερασπιστική γραμμή

Στο ίδιο υπόμνημα, ο 58χρονος γιατρός επικαλείται τις επισκέψεις δύο ασθενών του στην «παραϊατρική γιάφκα» της οδού Καρνεάδου, προκειμένου να πιστοποιήσει πως δεν είχε καμία επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών του, προσκομίζει δύο νέα ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία.

Πρόκειται για την από 4 Σεπτεμβρίου 2026 καρδιολογική εξέταση ενός ασθενούς του, συνοδευόμενη από το ηλεκτροκαρδιογράφημά του, καθώς και την ιδιόχειρη ιατρική παραπομπή του για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων, όπως σπινθηρογράφημα και αξονική στεφανιογραφία. Ο γιατρός τονίζει πως αυτές είναι «συγκεκριμένες, σοβαρές και επιστημονικά αναγνωρισμένες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της συμβατικής ιατρικής διερεύνησης». Υπογραμμίζει επίσης ότι «η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση κατηγορίας».

Η πορεία της ανάκρισης

Η ανάκριση για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται πως μπαίνει στην τελική της ευθεία. Οι τελευταίες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης του μάρτυρα και του νέου υπομνήματος του προφυλακισμένου γιατρού, προσθέτουν νέα στοιχεία στον φάκελο της υπόθεσης.

Εκτιμάται πως είναι θέμα χρόνου να κληθούν σε συμπληρωματικές απολογίες οι δύο γιατροί. Αυτό θα γίνει προκειμένου να απαντήσουν σε θέματα που έχουν προκύψει από τα νέα δεδομένα και τις καταθέσεις, καθώς η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit