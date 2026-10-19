Θανατηφόρο τροχαίο για τον Μανώλη Ροδουσάκη, τον επιχειρηματία που αρνούνταν να βάλει βενζίνη σε οδηγούς χωρίς κράνος

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα η είδηση του θανάτου του Μανώλη Ροδουσάκη, ενός επιχειρηματία που είχε γίνει πασίγνωστος για την πρωτοβουλία του υπέρ της οδικής ασφάλειας. Ο κ. Ροδουσάκης έχασε τη ζωή του το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2026, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον κόμβο του Πλατανιά, επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Στο αυτοκίνητο επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία τραυματίστηκε.

Το τραγικό δυστύχημα στον ΒΟΑΚ

Το μοιραίο τροχαίο συνέβη το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2026, στον κόμβο του Πλατανιά, ένα σημείο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Μανώλης Ροδουσάκης ως οδηγός, μαζί με τη σύζυγό του, συγκρούστηκε με ένα βαν.

Στο βαν επέβαιναν και τρία παιδιά, ωστόσο δεν δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους. Από την σφοδρή σύγκρουση, ο επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του, ενώ η σύζυγός του, Μαρία, τραυματίστηκε. Η Μαρία Ροδουσάκη έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη.

Η πρωτοβουλία για την ασφάλεια των οδηγών δικύκλων

Ο Μανώλης Ροδουσάκης είχε γίνει ευρέως γνωστός το 2024, όταν έλαβε μια πρωτοβουλία με σκοπό την ευαισθητοποίηση των οδηγών μοτοσικλετών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση κράνους. Ως ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στην Κρήτη, είχε ανακοινώσει ότι το βενζινάδικό του δεν θα εξυπηρετεί πλέον μοτοσικλετιστές που δεν φορούν κράνος.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με αφορμή ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που είχε συμβεί το ίδιο έτος, το 2024, στην Κίσσαμο ή το Καστέλλι της Κρήτης. Θύμα του δυστυχήματος ήταν ένας νεαρός οδηγός δικύκλου, ο οποίος δεν φορούσε κράνος. Ο επιχειρηματίας θέλησε να αξιοποιήσει τη θέση του για να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τους μοτοσικλετιστές, τονίζοντας την κρισιμότητα της προστασίας της ζωής τους.

Η πανελλαδική επέκταση της δράσης

Η πρωτοβουλία του Μανώλη Ροδουσάκη δεν περιορίστηκε μόνο στο δικό του πρατήριο καυσίμων. Όπως δήλωσε στο zarpanews.gr ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Χανίων και νυν αντιδήμαρχος, Γιάννης Δρακακάκης, το πρατήριο του κ. Ροδουσάκη ήταν το πρώτο πανελλαδικά που ξεκίνησε την πρακτική να αρνείται τον ανεφοδιασμό σε μοτοσικλετιστές χωρίς κράνος.

Η δράση αυτή κοινοποιήθηκε από την Ένωση Βενζινοπωλών σε ολόκληρη την Κρήτη και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ο κ. Δρακακάκης υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο του Μανώλη Ροδουσάκη στην προσπάθεια διάσωσης ανθρώπινων ζωών στους δρόμους μέσω αυτής της πρωτοβουλίας.

Η τραγική ειρωνεία του θανάτου

Ο θάνατος του Μανώλη Ροδουσάκη σε τροχαίο δυστύχημα προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη, καθώς ο ίδιος είχε αφιερώσει μέρος των προσπαθειών του στην πρόληψη τέτοιων περιστατικών. Ο Γιάννης Δρακακάκης, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Χανίων, εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός.

«Αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να σώσει ανθρώπους από τροχαία και δυστυχώς έφυγε ο ίδιος από τροχαία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δρακακάκης, υπογραμμίζοντας την τραγική ειρωνεία του θανάτου ενός ανθρώπου που είχε πρωτοστατήσει σε μία τόσο σημαντική πρωτοβουλία για την οδική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta