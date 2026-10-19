Βελτίωση της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα το σχολικό έτος 2025-2026

Θετικά είναι τα νέα για την παιδική ευημερία στην Ελλάδα, καθώς ο Δείκτης Γενικής Παιδικής Ευημερίας του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) κατέγραψε αύξηση για το σχολικό έτος 2025-2026. Συγκεκριμένα, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 95,98%, παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με το 94,52% της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Τα στοιχεία προέρχονται από μια πανελλαδική έρευνα που διεξήχθη σε 3.260 μαθητές σε όλη τη χώρα.

Αύξηση σε όλες τις συνιστώσες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΚΕΠΕ, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου, η αύξηση στην παιδική ευημερία είναι εμφανής σε όλες τις επιμέρους συνιστώσες της. Τα ευρήματα καταδεικνύουν βελτίωση και στις τρεις επιμέρους μετρήσεις, αποτυπώνοντας μια θετική διαχρονική εξέλιξη στις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Ειδικότερα, η Οικονομική Παιδική Ευημερία ανήλθε στο 92,15% για το σχολικό έτος 2025-2026, σημειώνοντας άνοδο από το 90,84% που ήταν το σχολικό έτος 2024-2025. Παράλληλα, βελτίωση παρατηρήθηκε και στη Μη Οικονομική Παιδική Ευημερία, η οποία διαμορφώθηκε στο 90,40% έναντι 87,46% την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Ο σκοπός του δείκτη του ΚΕΠΕ

Ο Δείκτης Γενικής Παιδικής Ευημερίας και Πολυδιάστατης Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ έχει ως στόχο να αποτυπώσει τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα ευρύτερο πλέγμα παραμέτρων, το οποίο περιλαμβάνει τόσο οικονομικά όσο και μη οικονομικά στοιχεία.

Η προσέγγιση αυτή εξετάζει την παιδική ευημερία πέρα από τα στενά οικονομικά μεγέθη, λαμβάνοντας υπόψη την πολυδιάστατη φύση της παιδικής φτώχειας. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες ζωής των παιδιών.

Η σημασία της συστηματικής παρακολούθησης

Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως επισημαίνει το ΚΕΠΕ, αναδεικνύουν τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας. Αυτή η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται μέσω εξειδικευμένων και πολυδιάστατων δεικτών.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, καθίσταται δυνατή η ακριβής καταγραφή των εξελίξεων που αφορούν τις συνθήκες ζωής των παιδιών, επιτρέποντας την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των αναγκών τους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr