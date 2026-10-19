Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση ενός τραυματία από το δεύτερο βαγόνι, του Αριστείδη Καρατζούνη, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κ. Καρατζούνης περιέγραψε με λεπτομέρειες τις εφιαλτικές στιγμές της σύγκρουσης, τις πρώτες του προσπάθειες να αναπνεύσει και να απομακρυνθεί, καθώς και την εμφάνιση της φωτιάς. Η μαρτυρία του έδωσε μια ζωντανή εικόνα του χάους που επικράτησε αμέσως μετά το τραγικό συμβάν.

Οι στιγμές της σύγκρουσης και η απώλεια αισθήσεων

Η σημερινή συνεδρίαση της δίκης, που διεξάγεται στις 19 Οκτωβρίου, ξεκίνησε με την κατάθεση του Αριστείδη Καρατζούνη. Ο μάρτυρας, ο οποίος ταξίδευε στο δεύτερο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας, περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης ως ένα «απότομο φρενάρισμα». Σε μια προσπάθεια να προστατευτεί, έβαλε τα χέρια του μπροστά στο πρόσωπο.

Όπως κατέθεσε ο κ. Καρατζούνης, θυμάται να χτυπάει δεξιά και αριστερά, ενώ αντιλαμβανόταν τον στροβιλισμό που προκλήθηκε από την πρόσκρουση. Αυτή ήταν και η τελευταία του ανάμνηση πριν χάσει τις αισθήσεις του. Η επόμενη στιγμή που θυμάται ήταν όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του σε ένα χωράφι, έχοντας εκσφενδονιστεί από το βαγόνι.

Ο αγώνας για την ανάσα και η προσπάθεια απομάκρυνσης

Οι πρώτες στιγμές μετά την ανάκτηση των αισθήσεων ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για τον τραυματία. Ο κ. Καρατζούνης κατέθεσε ότι δεν μπορούσε να πάρει καθόλου ανάσα στην αρχή, περιγράφοντας τον πρώτο του αγώνα ως μια προσπάθεια να αναπνεύσει. Αφού κατάφερε να πάρει κάποιες κοφτές ανάσες, άρχισε σιγά σιγά να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο.

Παρόλο που προσπαθούσε να σηκωθεί, ξαναέπεφτε, καθώς δεν ήταν σε θέση να σταθεί όρθιος. Ο ίδιος περιέγραψε το σκηνικό που αντίκρισε ως «σαν ταινία πολεμική», υπογραμμίζοντας την απόλυτη καταστροφή και το χάος που επικρατούσε γύρω του.

Η εμφάνιση της φωτιάς και οι πρώτες φωνές

Καθώς προσπαθούσε να κινηθεί προς τα πίσω, ο κ. Καρατζούνης είδε να ξεπηδάει μια φωτιά. Αρχικά, περιέγραψε τη φωτιά ως μικρή, η οποία όμως εξαπλωνόταν σιγά σιγά. Εκείνη τη στιγμή, άκουσε και τις πρώτες φωνές των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο του δυστυχήματος. Η φωτιά, όπως ανέφερε, ξεπήδησε αργά, στο μέσον μιας μάζας.

Σε ερωτήσεις σχετικά με τις αισθήσεις του, ο μάρτυρας απάντησε ότι του έμεινε έντονα η μυρωδιά από «καμένο σίδερο» και «πλαστικό». Για τη φωτιά, θυμάται έναν σκούρο καπνό που έβγαινε από αυτή, τη φλόγα που ξεπήδησε σε συνδυασμό με τις φωνές των ανθρώπων, συνθέτοντας μια εικόνα τρόμου.

Διακομιδή και τραύματα

Μετά τις αρχικές προσπάθειες, ο κ. Καρατζούνης κατάφερε να σκαρφαλώσει με τη βοήθεια άλλων ατόμων πάνω στην παλιά εθνική οδό. Για να φτάσει εκεί, χρειάστηκε να περάσει μέσα από τα συντρίμμια της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ένα ακόμη δείγμα της έκτασης της καταστροφής. Από το σημείο αυτό, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και διαπιστώθηκαν τα τραύματα που είχε υποστεί. Οι γιατροί διέγνωσαν τραύματα στο κεφάλι του, καθώς και σε άλλα σημεία του σώματός του, ως αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης.

Συνέχιση των καταθέσεων

Σε ερωτήσεις που του έγιναν από την πρόεδρο του δικαστηρίου, ο κ. Καρατζούνης δήλωσε ότι δεν θυμάται να έχει γίνει κάποια στάση της επιβατικής αμαξοστοιχίας μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας. Η συνεδρίαση της δίκης συνεχίζεται με τις καταθέσεις και άλλων τραυματιών, καθώς και συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες του δυστυχήματος και τις επιπτώσεις του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta