Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λέσβου, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι μεταναστών, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος. Το περιστατικό συνέβη έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους με περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, σε απόσταση 3,5 ναυτικών μιλίων νότια της Αγριελιάς.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης και τα θύματα

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, η σύγκρουση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Το ταχύπλοο, στην προσπάθειά του να διαφύγει, πραγματοποιούσε ελιγμούς, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την πλώρη στην αριστερή πλευρά του σκάφους του λιμενικού. Από την πρόσκρουση, ορισμένοι από τους επιβαίνοντες φέρεται να έπεσαν στη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, εντοπίστηκαν νεκροί έξι άνθρωποι: τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος. Η τραγωδία προκάλεσε θλίψη και οργή, με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, να αποδίδει τον θάνατο των ανθρώπων στην εγκληματική δράση των διακινητών.

Επιχείρηση διάσωσης και διασωθέντες

Στην ίδια επιχείρηση, διασώθηκαν οκτώ άτομα. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά. Οι οκτώ διασωθέντες μετανάστες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιβαινόντων κινητοποιήθηκαν σημαντικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στην περιοχή έσπευσαν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης, ένα παράκτιο περιπολικό, τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Επιπλέον, ένα ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης κατευθύνθηκε επίσης στην περιοχή για να συνδράμει στις προσπάθειες.

Σύλληψη διακινητή και έρευνα για τις συνθήκες

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, συνελήφθη ένας 37χρονος υπήκοος Τουρκίας. Ο συλληφθείς συγκαταλέγεται στους διασωθέντες και φέρεται ως ο διακινητής των υπόλοιπων μεταναστών που επέβαιναν στο ταχύπλοο. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Αντίδραση του υπουργού Ναυτιλίας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, εξέφρασε τη θλίψη και την οργή του για το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ. «Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου μας γεμίζει θλίψη και οργή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, τονίζοντας την εγκληματική δράση των διακινητών ως αιτία του τραγικού συμβάντος.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr