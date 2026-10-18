Νέα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης: Μειώσεις τιμών και επιδοτήσεις

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου, βρίσκοντας τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμέτωπα με μία ακόμη περίοδο υψηλού ενεργειακού κόστους. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέες παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολική μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά ανά λίτρο και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην προσωρινή ανακούφιση των καταναλωτών, καθώς το ζήτημα του ενεργειακού κόστους επανέρχεται κάθε χειμώνα.

Η κυβερνητική παρέμβαση και η μείωση της τιμής

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που έγιναν στις 14 Οκτωβρίου 2026, προβλέπονται δύο διαφορετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης. Η πρώτη παρέμβαση αφορά μια συνολική μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κατά 40 λεπτά ανά λίτρο. Από αυτή τη μείωση, τα 20 λεπτά προέρχονται από κρατική επιδότηση, ενώ τα υπόλοιπα 20 λεπτά αποτελούν πρόσθετη έκπτωση από τα διυλιστήρια.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει οριστεί να εφαρμοστεί για το διάστημα από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Είναι σημαντικό ότι η μείωση αυτή εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή διάθεσης του προϊόντος και δεν απαιτείται από τους καταναλωτές η υποβολή ξεχωριστής αίτησης για να την λάβουν. Η ενδεικτική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, πριν από την εφαρμογή αυτών των παρεμβάσεων, είχε εκτιμηθεί κοντά στα 1,95 ευρώ ανά λίτρο. Με την εφαρμογή της συνολικής μείωσης των 40 λεπτών, η τιμή περιορίζεται περίπου στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο, αν και ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή και τον προμηθευτή.

Αυτή η μείωση αφορά όλους όσοι προχωρούν σε αγορά πετρελαίου θέρμανσης κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων. Οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση των 40 λεπτών θα μετακυλιστεί πλήρως στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης

Πέρα από τη μείωση της τιμής ανά λίτρο, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε αύξηση του επιδόματος κατά 30%, προσφέροντας μια επιπλέον στήριξη στα νοικοκυριά που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Αυτή η αύξηση, σε συνδυασμό με τη μείωση της τιμής του καυσίμου, αποσκοπεί στην ελάφρυνση του οικονομικού βάρους που συνεπάγεται η θέρμανση των κατοικιών κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι δύο αυτές παρεμβάσεις συνιστούν ένα πακέτο προσωρινών μέτρων για την τρέχουσα περίοδο υψηλού ενεργειακού κόστους.

Η σημασία του πετρελαίου θέρμανσης για τα νοικοκυριά

Το πετρέλαιο θέρμανσης διατηρεί τον ρόλο του ως βασική πηγή θέρμανσης για ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού κτιριακού αποθέματος. Η χρήση του είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις παλαιότερες πολυκατοικίες, στις μονοκατοικίες, καθώς και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο φυσικού αερίου.

Εκτιμήσεις τοποθετούν τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 50% των θερμαινόμενων κτιρίων στη χώρα, αν και επισημαίνεται η ανάγκη για πρόσφατη στατιστική τεκμηρίωση ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η τρέχουσα συμμετοχή του. Αυτό υπογραμμίζει ότι η πολιτική που εφαρμόζεται για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν αφορά μια περιορισμένη κατηγορία καταναλωτών, αλλά ένα ευρύ φάσμα νοικοκυριών.

Η πολιτική αυτή συνδέεται άμεσα με το συνολικό κόστος διαβίωσης των πολιτών, την ενεργειακή κατάσταση των ακινήτων τους και, κατ’ επέκταση, με την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις στον τομέα αυτό έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα πολλών Ελλήνων.

Η συζήτηση για μακροπρόθεσμες λύσεις

Παρά την άμεση ανακούφιση που προσφέρουν οι προσωρινές επιδοτήσεις, τίθεται το ουσιαστικό ερώτημα εάν αυτές μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ένα πρόβλημα που επανέρχεται συστηματικά κάθε χειμώνα. Η συζήτηση στρέφεται προς την ανάγκη για μια διαφορετική και πιο βιώσιμη πολιτική προσέγγιση.

Προτάσεις που εξετάζονται για την επίτευξη χαμηλότερου ενεργειακού κόστους και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν τη μείωση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης, τη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων του επιδόματος, καθώς και την ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Τέτοιες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν πιο μόνιμες λύσεις στο πρόβλημα του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Με πληροφορίες από: Enikos