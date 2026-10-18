Κύμα οργής σαρώνει την Ευρώπη: Βίαια επεισόδια σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο και Αλβανία

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την οργή τους για το αυξανόμενο κόστος ζωής, την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανισότητες. Οι κινητοποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε Γαλλία, Βέλγιο, Αλβανία και Ιταλία, σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία, λεηλασίες και εκτεταμένες καταστροφές.

Σε πολλές περιπτώσεις, πυρπολήθηκαν κάδοι και οχήματα, στήθηκαν οδοφράγματα και καταγράφηκαν ζημιές σε δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις. Η ένταση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη στη Γαλλία και την Αλβανία, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στις Βρυξέλλες, στο Μιλάνο και σε άλλες ιταλικές πόλεις.

Εκτεταμένες κινητοποιήσεις και βίαια επεισόδια στη Γαλλία

Στη Γαλλία, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Το συνδικάτο CGT και άλλες οργανώσεις που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις ανέβασαν τον αριθμό των διαδηλωτών σε περίπου 800.000, αναθεωρώντας προς τα πάνω την αρχική εκτίμηση των 500.000 συμμετεχόντων έως τις 17:00.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες πόλεις, όπως το Παρίσι, η Μασσαλία, η Λιόν, το Μονπελιέ, το Στρασβούργο, η Λιλ, το Μπορντό και η Νάντη. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, ακτιβιστές και μέλη των «Κίτρινων Γιλέκων», με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής.

Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές οι διαδηλώσεις σημαδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια. Στη Λιμόζ, στην κεντρική Γαλλία, το ιστορικό δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων. Στη Μασσαλία, δεκάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν στο κέντρο της πόλης, ενώ ομάδα διαδηλωτών εισήλθε προσωρινά στην είσοδο του δημαρχείου, φωνάζοντας συνθήματα για την κατάληψη της Βαστίλης, πριν απομακρυνθεί από την αστυνομία. Στη Λιλ, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, διαδηλωτές παραβίασαν εισόδους του δημαρχείου και προκάλεσαν ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων.

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε και στη νοτιοανατολική Γαλλία, όπου διαδηλωτής φέρεται να έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα που χρησιμοποιήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και την οποία, σύμφωνα με σχετική πηγή, επιχείρησε να πιάσει. Το περιστατικό αυτό έρχεται μετά τον ακρωτηριασμό 15χρονου μαθητή σε κινητοποιήσεις στη Λανς, στις αρχές Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τα επεισόδια, δηλώνοντας ότι «η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία».

Ένταση σε Βέλγιο, Ιταλία και Αλβανία

Πέρα από τη Γαλλία, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και στα Τίρανα της Αλβανίας, όπου η ένταση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Παράλληλα, κινητοποιήσεις και επεισόδια καταγράφηκαν και στις Βρυξέλλες του Βελγίου, καθώς και στο Μιλάνο και σε άλλες ιταλικές πόλεις, εν μέσω του κύματος οργής για το αυξανόμενο κόστος ζωής που σαρώνει την Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr