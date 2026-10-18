Διαζύγιο: Η διαδικασία όταν ο ένας σύζυγος δεν συμφωνεί

Η λύση ενός γάμου αποτελεί συχνά μια δύσκολη απόφαση, η οποία δεν είναι πάντοτε κοινή για τους συζύγους. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ένας σύζυγος θεωρεί ότι η έγγαμη σχέση έχει ουσιαστικά τελειώσει, ενώ ο άλλος επιθυμεί τη συνέχισή της ή αρνείται να συναινέσει στο διαζύγιο. Ωστόσο, η άρνηση αυτή δεν μπορεί να εμποδίσει τη λύση του γάμου, καθώς ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες για την έκδοσή του.

Συναινετικό διαζύγιο και προσφυγή στο δικαστήριο

Όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συζύγων για τη λύση του γάμου, μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου. Αυτή η διαδικασία προβλέπεται από το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και απαιτεί τη συμμετοχή δικηγόρων και συμβολαιογράφου.

Σε περιπτώσεις, όμως, που δεν υπάρχει κοινή συμφωνία, καθένας από τους συζύγους έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο. Το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα δίνει τη δυνατότητα έκδοσης διαζυγίου όταν οι σχέσεις των συζύγων έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά τον άλλο σύζυγο ή και τους δύο, ώστε η συνέχιση της έγγαμης σχέσης να είναι βάσιμα αφόρητη για εκείνον που ζητά το διαζύγιο.

Η σημασία της διετούς διάστασης

Ένας παράγοντας που έχει ιδιαίτερη σημασία στην έκδοση διαζυγίου είναι η διετής διάσταση. Όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση για τουλάχιστον δύο χρόνια, ο ισχυρός κλονισμός των σχέσεών τους τεκμαίρεται αμάχητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει σημασία ποιος ευθύνεται για τη διάσταση, αρκεί να αποδειχθεί η συμπλήρωση της διετίας στο δικαστήριο.

Η απόδειξη της διετούς διάστασης μπορεί να γίνει ακόμη και με κατάθεση μάρτυρα, εφόσον αυτή κριθεί επαρκής από το δικαστήριο. Ο χρόνος της διάστασης υπολογίζεται κατά τη συζήτηση της αγωγής. Ωστόσο, η συμπλήρωση της διετίας δεν επιφέρει αυτομάτως τη λύση του γάμου. Εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία για συναινετικό διαζύγιο, απαιτείται αγωγή και αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Είναι επίσης δυνατό να ζητηθεί διαζύγιο και πριν από τη συμπλήρωση της διετίας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις του ισχυρού κλονισμού.

Ρύθμιση ζητημάτων ανήλικων τέκνων

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έκδοση διαζυγίου δεν ρυθμίζει αυτομάτως τα ζητήματα που αφορούν τα ανήλικα παιδιά. Συγκεκριμένα, δεν επιλύονται αυτόματα θέματα όπως η γονική μέριμνα, η επιμέλεια, η διαμονή, η επικοινωνία και η διατροφή των παιδιών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των γονέων για αυτά τα ζητήματα, μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο για τη ρύθμισή τους. Πρωταρχικός γνώμονας σε αυτές τις αποφάσεις είναι πάντα το συμφέρον των παιδιών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συναινετικής επίλυσης αυτών των διαφορών, ακόμη και μέσω διαμεσολάβησης, όπου αυτό επιτρέπεται από τον νόμο. Η διαμεσολάβηση μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή περαιτέρω αντιπαραθέσεων, αλλά δεν μπορεί από μόνη της να λύσει τον γάμο.

Συνοψίζοντας, η άρνηση του ενός συζύγου δεν αποκλείει την έκδοση διαζυγίου. Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες τόσο για τη λύση του γάμου όσο και για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά.

Με πληροφορίες από: typosthes.gr