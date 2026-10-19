Το θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται: Στο μικροσκόπιο νέοι ύποπτοι και ουσίες

Συνεχίζονται οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, περίπου ενάμιση μήνα μετά την στιγμή που ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της Καρναέδου στο Κολωνάκι. Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, αναλύοντας κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά μέσα των εμπλεκομένων. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες, ή ακόμα και ώρες, να κληθούν νέοι μάρτυρες για κατάθεση ή να προκύψουν νέα πρόσωπα στο «κάδρο» των υπόπτων, ανάλογα με τα ευρήματα της ανακριτικής διαδικασίας.

Οι έρευνες των αρχών και οι ουσίες

Οι έρευνες των Αρχών εστιάζουν στις ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την παραμονή του στο ιατρείο. Στόχος είναι να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Οι Αρχές εξετάζουν επισταμένως όχι μόνο τη φύση και την ποσότητα των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης ευθυνών σε τρίτα πρόσωπα.

Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί πρόσωπα που ενδεχομένως γνώριζαν ή είχαν ενημερωθεί για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο εκείνο το μεσημέρι.

Νέα ευρήματα και εργαστηριακοί έλεγχοι

Ταυτόχρονα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν αναλάβει την εξέταση δύο επιπλέον φιαλιδίων που εντοπίστηκαν πρόσφατα. Παρότι οι ετικέτες τους αναφέρουν συγκεκριμένες ουσίες, διενεργούνται εργαστηριακοί έλεγχοι για την πλήρη επιβεβαίωση του περιεχομένου τους.

Το μεγαλύτερο βάρος των ερευνών πέφτει σε τρεις ουσίες: δύο από αυτές χρησιμοποιούνται για αναισθησία και καταστολή, ενώ η τρίτη αποτελεί αντίδοτο που χορηγείται για την αναστροφή της διαδικασίας νάρκωσης.

Τοξικολογικές εξετάσεις και προέλευση ουσιών

Σοβαρά ερωτήματα έχουν προκαλέσει τα ευρήματα από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό με πρωτοβουλία της οικογένειας του τραγουδιστή. Ωστόσο, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των επίσημων τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν μια σαφή εικόνα για τις ουσίες και τις ποσότητες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του.

Παράλληλα, ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι συγκεκριμένες αναισθητικές ουσίες βρέθηκαν στο ιατρείο, δεδομένου ότι προορίζονται αποκλειστικά για νοσοκομειακή χρήση. Οι ερευνητές αναζητούν την προέλευσή τους και τον τρόπο προμήθειάς τους.

Ψηφιακά δεδομένα και επικοινωνίες

Στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, συνεχίζεται η ενδελεχής ανάλυση κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών μέσων των εμπλεκομένων προσώπων. Εξετάζονται, επίσης, επικοινωνίες με αναισθησιολόγο που φέρεται να είχε γνώση της διαδικασίας. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει στην κλήση του συγκεκριμένου προσώπου για την παροχή περαιτέρω εξηγήσεων στις Αρχές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr