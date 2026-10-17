Η δικαστική διαμάχη για τις επιθέσεις σκύλων στη Βάρη και η σύνδεση με την οικογένεια Τσιτσιπά

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά το πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου, μετά από επίθεση που δέχτηκαν από δύο σκυλιά στην περιοχή της Βάρης. Τα συγκεκριμένα σκυλιά φέρεται να συνδέονται με την οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά, σύμφωνα με δηλώσεις της δικηγόρου των θυμάτων. Το περιστατικό αυτό δεν ήταν το πρώτο, καθώς τα ίδια ζώα είχαν τραυματίσει και έναν 13χρονο στο παρελθόν, με την υπόθεση να έχει πλέον λάβει τη διάσταση δικαστικής διαμάχης.

Οι επιθέσεις στη Βάρη

Το πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου, μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας, σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά τραυματισμού τριών ανθρώπων στην περιοχή της Βάρης. Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από την επίθεση δύο σκύλων, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξέφυγαν από την επίβλεψη. Τα θύματα υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Η φύση των τραυματισμών και η ταχύτητα με την οποία εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις σε τρία διαφορετικά άτομα, υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οι επιθέσεις αυτές έλαβαν χώρα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το πρωί της εν λόγω ημερομηνίας, και αφορούσαν τα ίδια δύο ζώα που είχαν εμπλακεί και σε προηγούμενα περιστατικά.

Προηγούμενο περιστατικό τραυματισμού

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα δύο αυτά σκυλιά ξεφεύγουν από τον έλεγχο και προκαλούν τραυματισμούς σε ανθρώπους. Στο παρελθόν, τα ίδια ακριβώς σκυλιά είχαν επιτεθεί και είχαν τραυματίσει έναν 13χρονο. Το περιστατικό αυτό είχε δημιουργήσει προηγούμενα ζητήματα σχετικά με την επίβλεψη των ζώων και την ασφάλεια των πολιτών στην περιοχή.

Η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών, με τα ίδια σκυλιά να εμπλέκονται σε επιθέσεις που οδηγούν σε τραυματισμούς, αναδεικνύει μια συνεχιζόμενη κατάσταση. Η επίθεση στον 13χρονο, όπως και οι πρόσφατες επιθέσεις στους τρεις ανθρώπους, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου συμβάντων που αφορούν τα συγκεκριμένα ζώα και την επίβλεψή τους.

Η σύνδεση με την οικογένεια Τσιτσιπά

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η δικηγόρος των θυμάτων, κυρία Έλενα Φλώρου, υπάρχει σύνδεση των δύο σκύλων με την οικογένεια του γνωστού τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά. Η κυρία Φλώρου ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία που υποδηλώνουν αυτή τη σύνδεση, εξηγώντας ότι το ένα από τα δύο σκυλιά φέρεται να είναι καταχωρημένο στο όνομα της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά.

Όσον αφορά το δεύτερο σκυλί που ενεπλάκη στις επιθέσεις, η δικηγόρος των θυμάτων δήλωσε ότι αυτό είναι καταχωρημένο στο όνομα μιας γυναίκας. Η ίδια γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλέστηκε η κυρία Φλώρου, συνδέεται επίσης με την οικογένεια Τσιτσιπά. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν βασικό στοιχείο της υπόθεσης, καθώς συνδέουν τα περιστατικά με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η δικαστική διαμάχη σε εξέλιξη

Η σοβαρότητα των περιστατικών και η επανάληψή τους έχουν οδηγήσει την υπόθεση σε δικαστική διαμάχη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δικηγόροι και των δύο πλευρών έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των θυμάτων και της πλευράς που συνδέεται με τα σκυλιά. Η παρουσία δικηγόρων υποδηλώνει την επίσημη νομική οδό που έχει ακολουθηθεί για την επίλυση του ζητήματος.

Μία εκ των τραυματιών, η οποία δέχτηκε επίθεση το πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου, έχει επίσης μιλήσει για το συμβάν, περιγράφοντας την εμπειρία της. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη εκφράσει τις θέσεις τους μέσω των νομικών τους εκπροσώπων, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta