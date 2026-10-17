Ισοπαλία χωρίς γκολ για Λεβαδειακό και Βόλο Elabet

Ισόπαλοι χωρίς τέρματα, 0-0, αναδείχθηκαν Λεβαδειακός και Βόλος Elabet στο ντέρμπι των ουραγών, το οποίο διεξήχθη στη Βοιωτία για την έβδομη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το αποτέλεσμα αυτό άφησε και τις δύο ομάδες καθηλωμένες στον πάτο της βαθμολογίας, χωρίς να εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμίας. Για τον Λεβαδειακό, η συγκεκριμένη ισοπαλία σήμανε ένα αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του στη Super League, καθώς έφτασε τα επτά συνεχόμενα ματς δίχως να έχει σκοράρει.

Η φάση της αποβολής του Μπαρέ

Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, ένα λάθος του Κάτσικα λίγο έλειψε να στοιχίσει ακριβά στον Βόλο Elabet. Ο Εμμανουηλίδης έκλεψε ψηλά την μπάλα και πάτησε περιοχή, ωστόσο δεν κατάφερε να εκτελέσει, καθώς κλείστηκε από τον αμυντικό των φιλοξενούμενων. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ούρσι κέρδισε φάουλ από τον Μπαρέ.

Αρχικά, ο Αλβανός χαφ αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του VAR Πουλικίδη, ο διαιτητής Παπαπέτρου κλήθηκε να δει τη φάση στην οθόνη και «αναβάθμισε» σωστά την κάρτα σε κόκκινη. Έτσι, ο μέσος των «κυανέρυθρων» αποβλήθηκε, με τον Λεβαδειακό να αποκτά αριθμητικό πλεονέκτημα και να παίρνει τα ηνία του αγώνα.

Ευκαιρίες για τον Λεβαδειακό

Μετά την αποβολή του Μπαρέ, ο Λεβαδειακός προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα και δημιούργησε ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Στο 37ο λεπτό, από σέντρα του Ούρσι, ο Κωστή βρέθηκε αφύλαχτος μέσα στην περιοχή, αλλά αστόχησε στην προσπάθειά του να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 39ο λεπτό, ο Κάργας επιχείρησε μια κεφαλιά, η οποία όμως δεν ανησύχησε καθόλου τον τερματοφύλακα του Βόλου, Ελιάσι, καθώς πέρασε άουτ. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν, αναζητώντας το πρώτο τους φετινό γκολ.

Ακυρωθέν γκολ για τους γηπεδούχους

Στο 44ο λεπτό του αγώνα, οι φίλαθλοι του Λεβαδειακού πανηγύρισαν αυτό που νόμιζαν ότι ήταν το πρώτο γκολ της ομάδας τους για τη φετινή σεζόν. Ο Ούρσι έπιασε ένα δυνατό αριστερό σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα έσκασε μπροστά στον τερματοφύλακα Σιαμπάνη και κατέληξε στα δίχτυα του.

Ωστόσο, η χαρά των γηπεδούχων ήταν πρόσκαιρη. Προς απογοήτευση των «πράσινων» και ανακούφιση του γκολκίπερ του Βόλου, το γκολ ακυρώθηκε. Όπως φάνηκε από την τηλεοπτική επανάληψη, ο Εμμανουηλίδης βρισκόταν σε αντικανονική θέση και επηρέαζε τη φάση, με αποτέλεσμα την ακύρωση του τέρματος.

Η είσοδος και η αποβολή του Ελνένι

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ελνένι πέρασε ως αλλαγή με την έναρξη του μέρους, κάνοντας το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Λεβαδειακού. Ωστόσο, η είσοδός του, αντί να βοηθήσει τους γηπεδούχους, τους φρέναρε, καθώς ο Αιγύπτιος μέσος αποβλήθηκε στο 84ο λεπτό.

Ο Ελνένι αντίκρισε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο 76ο λεπτό και μέσα σε διάστημα μόλις οκτώ λεπτών, στο 84ο λεπτό, δέχθηκε και τη δεύτερη, με αποτέλεσμα την αποβολή του. Με την αποβολή του Αιγύπτιου μέσου, οι αριθμητικές ισορροπίες στον αγωνιστικό χώρο αποκαταστάθηκαν, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν με δέκα παίκτες η καθεμία.

Η βαθμολογική θέση μετά την ισοπαλία

Η «λευκή» ισοπαλία 0-0 στη Λιβαδειά δεν προσέφερε βαθμολογική ανάσα σε καμία από τις δύο ομάδες. Τόσο ο Λεβαδειακός όσο και ο Βόλος Elabet παραμένουν καθηλωμένοι στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, συνεχίζοντας την πορεία τους χωρίς νίκη.

Ειδικότερα, οι Βοιωτοί έκαναν ένα αρνητικό ρεκόρ στη Super League, καθώς έφτασαν τα επτά ματς δίχως να έχουν καταφέρει να σκοράρουν. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, που ολοκλήρωσε την έβδομη αγωνιστική, δεν βόλεψε κανέναν από τους δύο συλλόγους στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις του πίνακα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta